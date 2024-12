IBOP Tolbert: Drie springmerries behalen meer dan 80 punten

Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde samen met Bart Henstra zestien springmerries op de HJC Manege in Tolbert, waarvan er twaalf springmerries zijn geslaagd voor de IBOP. Drie van hen kwamen uit op 80 punten of hoger, met 82,5 punten deed Rafa-Elle (v. Qatar ter Saleghem) de beste zaken.



Voor de techniek en instelling van de driejarige Rafa-Elle (Qatar ter Saleghem uit Nobelle ster EPTM-spr PROK D-OC van Aganix du Seigneur) van fokker M. van Dijk uit Lemelerveld prijken 8,5’en op de cijferlijst. Aansluitend kon ze met 70 punten voor exterieur worden opgenomen in het stamboek en dat leverde haar direct het elitepredicaat op. “Deze lichtvoetig galopperende merrie heeft een goede balans en springt met veel lichaamsgebruik. Ze is heel functioneel, laat zich heel goed rijden, taxeert zelf goed en springt telkens met dezelfde beentechniek. Ze heeft veel souplesse en maakt de sprong achter goed af”, licht Wim Versteeg toe.

80 punten en hoger

De driejarige Ruberlina (Eldorado van de Zeshoek uit Cuberlina M van Quidam de Revel) van fokker J. Miedema uit Marum en mede-geregistreerde W. Koehoorn uit Marum slaagde met 80,5 punten en werd daarmee direct keur. “Deze drachtige merrie heeft een goede, ruime galop met goede balans. Ze springt met veel afdruk, een goede beentechniek en ze lijkt daarbij heel voorzichtig. Ze springt met goede bascule en sprongafloop.”

Met 8’en voor alle springonderdelen kwam de Levi VDL-dochter Rhianna (uit Apolaris elite IBOP-spr sport-spr D-OC van Indorado) van fokker A. Moore uit Ontario uit op precies 80 punten. “Dit is een lichtvoetig bewegende merrie met veel balans en ruimte in galop. Ze springt met veel afdruk en overzicht, lijkt daarbij voorzichtig en maakt de sprong achter telkens goed af.”

Twee sportmerries

Na afloop van de IBOP werden twee sportmerries aangeboden voor graadverhoging. Dat leverde bij zowel de internationaal 1,50 m.-springende Vermont-dochter Belledorane (uit Pandorane keur pref prest van Pionier, fokker Hes van der Wal uit Haren) van A. de Wind uit Steenbergen als de Heartbreaker-dochter Celottie PF (uit Wiesielottie elite IBOP-spr sport-spr PROK van Rash R, fokker Mick en Linda Hanswijk-Bingley uit Vinkenbuurt) van Stoeterij Vledderlanden succes. “Belledorane is succesvol uitgebracht door Dennis van den Brink en we hebben haar vandaag elite kunnen verklaren. Ze wordt bijna 19 jaar maar dat zie je er absoluut niet aan af. Ze heeft zich heel goed bewaard, heeft een aansprekend en langgelijnd model, met een mooie voorhand. De andere merrie, Celottie PF, komt uit de Grand Prix-merrie Wiesielottie en heeft zelf op 1,35 m.-niveau gepresteerd. Het is een echte Heartbreaker om te zien, maar wel eentje met veel maat en goede ontwikkeling. Ze is wat gezonken in het middenstuk en heeft zich ook goed bewaard. Daarnaast heeft Celottie PF hard en correct fundament dus we hebben deze beide merries met plezier bevorderd”, aldus Wim Versteeg.

Bron: KWPN