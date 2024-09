IBOP Zeeland: 82,5 punten voor Jameson RS2-dochter Rougette

Op de IBOP in het Zeeuwse Nieuw en St. Joosland liep de Jameson RS2-dochter Rougette met 82,5 punten naar het hoogste puntenaantal. De merrie scoorde onder andere een negen voor haar goede galop. In totaal slaagden vier springmerries en negen dressuurmerries, warvan er in totaal vier paarden 80 punten of hoger scoorden.

De driejarige Rougette (Jameson RS2 x Glock’s Toto Jr.) van fokker W.S.N. Walraven scoorde een negen voor haar galop en kwam uit op een totaal van 82,5 punten. “Deze merrie laat zich ondanks de leeftijd van drie jaar al heel goed rijden. Ze toont een mooi silhouet en doet alles met veel inzet. Haar stap is actief en zuiver, in draf is ze lichtvoetig en gaat ze goed bergopwaarts. Ook haar gedragenheid valt positief op en ook in de verruimingen blijft ze goed gesloten bewegen. Haar galop is heel bergopwaarts, daarin heeft ze veel balans. Al met al een heel fijn, compleet dressuurpaard”, vertelt inspecteur Petro Trommelen.

Rabola met 9 voor de stap naar 80,5

Rabola (Lennox U.S. x Eye Catcher) van fokker R. Nout scoorde 80,5 punten. Deze NMK-merrie kreeg een negen voor haar zeer goede stap. “Ze stapt op een heel goede manier. Zuiver, actief, ruim en met goede aanleuning. In draf toont ze ruim voldoende beentechniek en zou ze zich iets losser mogen laten in het lichaam. Haar galop kenmerkt zich door goede balans, afdruk en daarin gaat ze goed bergopwaarts. Rabola laat zich al goed rijden.”

82 punten voor dochter van Cantona TN

Bij de springmerries viel de vijfjarige Odet (Cantona TN x Van Gogh, fokker A. van Dooren) van B.E. Hoogesteger op. Ze slaagde met 82 punten en werd opgewaardeerd naar stermerrie. “Deze merrie galoppeert actief en met veel macht. Dat zagen we ook terug bij het springen. Ze is vlug van de grond, springt goed met de schoft naar boven en kan boven de hindernis goed naar boven doorschakelen. Op de sprong toont ze een goed ruggebruik en maakt ze de sprong achter goed af. Ook opvallend was dat ze de laatste galoppas voor de hindernis gemakkelijk kon verkorten.”

Direct elite

Precies 80 punten was er voor Robine J (Connect x Vleut, fokker C.J.M. Janssens-Post) onder eigenaresse Denise van de Guchte. “Deze merrie galoppeert actief en met goede balans. Ze springt met een mooie techniek en atletisch vermogen. Ze liet een heel constante verrichting zien en laat zich voor een driejarige al heel goed rijden. Voor de rijdbaarheid konden we haar een 8,5 geven”, aldus Petro Trommelen. Robine J werd direct elite.

Bron: KWPN