Dit jaar meer paarden op Zuidlaardermarkt

In Zuidlaren werd vandaag, traditioneel op de derde dinsdag van oktober, de 823e editie van de Zuid­laar­der­markt georganiseerd. Dit jaar zijn er 1.112 dieren aan­gevoerd: 1.090 paarden en 22 ezels. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen werden er 876 dieren aangevoerd (863 paarden en 13 ezels).

Voor de beroemde paardenmarkt kwamen grote aantallen paardenhandelaren uit binnen- en buitenland naar Zuidlaren.

Markt trekt aan

In eerdere jaren ging het aantal aangeleverde dieren (ruim) over de 2.000 heen, de laatste keer was in 2012. Daarna liepen de aantallen terug. Volgens marktmeester Gertjan Timmer trekt de markt weer aan. “Dit jaar zijn het er net wat meer dan vorig jaar. De markt lijkt weer wat aan te trekken.”

