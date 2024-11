Steeds meer pensionhouders overwegen deuren te sluiten: ‘Kosten gaan omhoog en regeldruk neemt toe’

Omroep Friesland besteedde vorige week aandacht aan het feit dat steeds meer pensionhouders moeite hebben om het hoofd boven water te houden. De kosten blijven stijgen en klanten stellen hogere eisen. Maar ook voor klanten wordt alles duurder. "Het hebben en stallen van een paard wordt zo een luxe", aldus Hester Bouwman.

Om de kosten te kunnen blijven dekken, moeten pensionhouders de tarieven omhoog schroeven. Hester Bouwman uit Raerd is recent een onderzoek begonnen onder collega’s en kwam tot de ontdekking dat pensionhouders het lastig vinden om prijsverhogingen door te voeren, omdat mensen in het dagelijks leven al genoeg geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld boodschappen. Daardoor leveren pensionhouders regelmatig in op de winst en daardoor kan het niet uit. “Je werkt niet om de hobby van anderen te bekostigen”, reageert een van de pensionhouders.

Prijsverschillen

In het noorden van het land liggen de pensionprijzen een stuk lager dan in het westen. Bij Tjeerd Schraa betalen klanten 363 euro per maand. “Maar als we bedrijfseconomisch alle kosten moeten doorberekenen, zouden we boven de 400 euro uitkomen.” In andere gedeeltes van het land kost het al snel 500 euro per maand om een paard onder te brengen. “Hier is het ook gewoon makkelijker om meer ruimte te vinden. Daarnaast zit er meer geld in de Randstad, waardoor de hoge bedragen makkelijker te vragen zijn”, aldus Karin Schraa uit Sondel.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Omroep Friesland