Team Nijhof Foal Market: Interessante veulens voor reëele prijzen

Team Nijhof heeft een online veulenmarkt geïnitieerd waarbij Team Nijhof fokkers direct in verbinding brengt met potentiële kopers. Deze kopers kopen rechtstreeks van de merriehouders, zonder commissie te betalen. Alle veulens zijn gecontroleerd op correctheid en gezondheid. "Een laagdrempelige manier om kopers en fokkers bij elkaar te brengen, zonder extra kosten."

“In deze dynamische tijd, waarbij veulens veel online verkocht worden, bieden wij potentiele kopers de mogelijkheid om via dit platform een veulen te kopen zonder hoge verkoopkosten. U koopt aan de bron, direct van de merriehouder. Er wordt aan de kopers geen commissie in rekening gebracht”, vertelt Henk Nijhof over het nieuwe platform.

“In tegenstelling tot een online veiling gebeurt de verkoop niet per opbod. U als klant brengt een bod uit dat wij communiceren aan de fokker. Aan hem of haar de keuze om wel of niet te verkopen of een tegenbod uit te brengen. Een uitgebracht bod is 24 uur bindend wat de Online Veulen Market ook dynamisch maakt voor zowel koper als verkoper.”

Klik hier voor het platform

Op het platform zijn onder andere veulens te koop van de volgende hengsten

Drummer 2000 TN Z

Van deze getalenteerde Diamant x Chin Chin zoon uit een topgefokte stam staan meerdere prachtige nakomelingen op ons platform!

Drummer 2000 TN Z: Eén van de beste jonge dekhengsten op dit moment

Up van ‘t Paradijs TN

Super mooie gefokte zoon van Minute Man (O’Neil van ‘t Eigenlo) x Hunter’s Scendro x Elvis ter Putte uit de Qerly Chin/Narcotique lijn die als jong paard al resevekampioen van het BWP was!

Up van ’t Paradijs: grote sterk gebouwde veulens met uitstraling

Tattoo TN

Een van de revelaties van het Nederlands kampioenschap van de vijfjarigen zijn er prachtige gemodelleerde veulens met veel beweging te koop!



Tattoo TN: Comme il Faut, Diamant, Kannan, For Pleasure, Carthago en Chin Chin in één tophengst en ook met een aaneenschakeling van topmerries in deze hengst!

Dorian Grey TN

Bloedgemaakte, scherpe veulens met heel veel ras vind u van deze explosieve springer op de site.

Dorian Grey TN: De hengst die het verschil gaat maken op de concoursen!

Cero Blue TN

De verrichtingstopper aller tijden komt met een stel prachtexemplaren! Moderne veulens met veel galop en reflexen!

Minder in aantal maar zeker niet minder in kwaliteit zijn de nakomelingen van verrichtingstopper Onassis TN, Newmarket VM, Lamaze TN en Poker de Mariposa TN. Hengsten die het verschil gaan maken op de concoursen en die ook elk met prachtige exemplaren op de site staan.

De grote jongens

En natuurlijk nakomelingen van de ‘grote jongens’:

Eldorado vd Zeshoek TN

Highway TN

Carambole

Camargo

Denzel van ‘t Meulenhof

Chaplin

Colorit



Al deze toppers waren zelf succesvol op het allerhoogste niveau of hebben nafok op het hoogste niveau.

