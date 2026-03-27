Unieke paardenaccommodatie met sfeervolle logwoning in Teuge

Droomt u van een plek waar wonen, werken en paardensport naadloos samenkomen? Aan de Rijksstraatweg 210 in Teuge vindt u deze unieke en complete paardenhouderij, gelegen op een royaal perceel van circa 2,3 hectare, midden in het prachtige, groene buitengebied.

Deze sfeervolle, in hout uitgevoerde logwoning met bouwjaar 2011 ademt warmte, rust en kwaliteit. Met een woonoppervlakte van maar liefst 337 m², voorzien van drie ruime slaapkamers, twee luxe badkamers en een multifunctionele kelder, biedt de woning alle comfort. De royale woonkeuken met kookeiland en hoogwaardige inbouwapparatuur vormt het hart van het huis, terwijl de serre met glazen schuifwanden u het hele jaar door laat genieten van het buitenleven.

Rijksstraatweg 210, Teuge

Voor wie wonen en werken wil combineren, is deze locatie ideaal: een zelfstandig kantoor met eigen entree én meerdere praktijkruimtes maken het object uitermate geschikt voor ondernemers.

Gelegen in het landelijke Teuge, tussen Apeldoorn en Deventer, combineert deze locatie rust en ruimte met uitstekende bereikbaarheid. Binnen 10 tot 15 minuten bereikt u stedelijke voorzieningen, terwijl de Randstad op circa een uur rijden ligt.

Paardenfaciliteiten van hoog niveau

De professionele paardenaccommodatie is tot in detail verzorgd en biedt alles wat de paardenliefhebber zich kan wensen. De ruime binnenrijhal (ca. 20 x 40 m) met eb- en vloedbodem en safety wall vormt het kloppend hart van het complex. Daarnaast beschikt het geheel over meerdere paardenboxen, een loopstal, paddock en omheinde weides. De aanwezigheid van een solarium, was- en poetsplaats en uitbreidingsmogelijkheden voor extra boxen maken deze accommodatie geschikt voor zowel recreatief als professioneel gebruik.

Rijksstraatweg 210, Teuge

Buitenleven op z’n best

Rondom de woning ligt een fraai aangelegde tuin met optimale privacy. De zwemvijver, het zonnige terras en de jacuzzi creëren een oase van rust – dé plek om na een rit te ontspannen en te genieten van het uitzicht over uw eigen land en paarden.

Rijksstraatweg 210, Teuge

Kortom: een zeldzame kans om een complete, hoogwaardige paardenaccommodatie te bemachtigen op een prachtige locatie. Ideaal voor de veeleisende paardenliefhebber die geen concessies wil doen aan comfort, kwaliteit en uitstraling.

Vraagprijs € 1.445.000,- k.k.