Moeilijke markt en afname dekkingen: ‘Alles wordt wat minder makkelijk’

Waar er aan het begin van de coronacrisis grote zorgen leefden, bleken die jaren eigenlijk ‘vette jaren’ voor de paardensector. Aan die vette jaren komt nu een einde en dat openbaart zich als eerste in de fokkerij. Veel fokkers hebben dit jaar moeite met de afzet van hun veulens. In Duitsland heeft de teruggang al grote effecten op de dekcijfers, maar in Nederland valt dat nog mee volgens de Nederlandse hengstenhouders.

Overal waar je komt wordt er gepraat over fokkers die moeite hebben met de afzet van hun veulens én over flink dalende dekcijfers in dit jaar. In Duitsland zou er sprake zijn van een daling van 25% (na 13% daling in 2023). In Nederland deelt het KWPN geen dekcijfers en daarom belde De Paardenkrant een rondje met hengstenhouders. Zij spreken van een kleine daling van de dekcijfers van rond 10%, maar maken zich nog niet zoveel zorgen. “Het is altijd een golfbeweging.”

Op het (min of meer) transparante deel van de markt – de veilingen – is dit najaar te zien dat er gemiddeld minder wordt betaald voor veulens. Zeer opvallende veulens brengen nog steeds hun prijzen op (en misschien zelfs wel meer dan voorheen), de teruggang lijkt vooral te zitten bij de wat minder opvallende veulens. Verder is van fokkers in heel Europa te horen dat de afzet van veulens dit jaar moeilijk is.

Overal in Europa

Dat horen ook hengstenhouders van hun klanten. “Niet alleen van onze klanten”, zegt Wiebe Yde van de Lageweg van de VDL Stud. “Je hoort het overal. Of het nu in Nederland, Duitsland, Frankrijk of België is, overal hoor je dat fokkers moeite hebben met de afzet van hun veulens dit jaar. En dat beeld zie je ook terug op de veilingen.”

Markt verstopt

“Alles wordt wat minder makkelijk”, zegt Henk Nijhof. “Niet alleen de afzet van veulens, maar van alle paarden. De markt zit een beetje verstopt. Voor de beste tien procent van een jaargang is er niets aan de hand. Goede paarden kun je altijd kwijt en misschien zijn de allerbeste paarden zelfs nog wel wat duurder geworden. Daaronder loopt het wat vast. Maar daarbij moet je je wel bedenken dat dat zo’n tachtig-negentig procent van het algehele aanbod is.”

