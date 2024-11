50.000 euro voor Lantanas-zoon Ramblas in ‘Van Olst Sales Online’

In de gisterenavond afgesloten veiling van “Van Olst Sales Online” werd de driejarige Ramblas (Lantanas x Glamourdale) de veilingtopper van de avond. Voor 50.000 euro gaat de donkerbruine ruin zijn toekomst tegemoet in Frankrijk. Op de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch werd de Lantanas-zoon dit jaar aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, maar werd daarvoor niet aangeboden. Hij is gecastreerd om zich op sport te concentreren.

Van de Sir Donnerhall-zoon Lantanas, die in 2021 32 hengstveulens op de wereld zette, werden vier zonen gepresenteerd op de eerste bezichtiging. Daarvan werden er drie geselecteerd voor Den Bosch, die ook allemaal werden aangewezen. Daarvan maakte veilingtopper Ramblas destijds de beste indruk. Hij werd op het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo ook al aangeboden in de KWPN Select Sale (World Championship Edition), maar werd daar uiteindelijk niet verkocht.

Lantanas-nakomelingen in trek

In de veiling werd zeventien paarden aangeboden waaronder één vierjarige, twaalf driejarigen en vier tweejarigen. Dat de nakomelingen van Lantanas in trek waren was van tevoren al bekend en dit bleek in de veiling ook het geval. De vierjarige Prospect NA werd afgeslagen voor 21.000 euro en gaat naar een in Duitsland gevestigde Ier. Hetzelfde geld van 21.000 euro werd ook betaald voor de driejarige merrie Ready to Dance. Een koper uit Frankrijk betaalde 15.000 euro voor Rosaleigh NA en voor een bedrag van 14.500 euro blijft de driejarige merrie Rosa Bella L behouden voor Nederland. Ze scoorde 80 punten voor zowel exterieur als beweging op de KWPN-stamboekkeuring in 2024. Vervolgens werd ze op de Centrale Keuring van Noord-Brabant in De Mortel voorlopig keur en kreeg ze een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring in Ermelo.

20.000 euro voor Kjento-zoon

De duurste Kjento-nakomeling in deze veiling was de driejarige hengst Rento, hij werd voor 20.000 verkocht naar Spanje. De overige paarden vetrekken naar Frankrijk, Amerika, Engeland en Nederland.

Bron: Horses.nl/ Persbericht