DDT veiling: ‘De meerwaarde zit ‘m in het feit dat we zo’n grote groep zijn’

Een hele rij dressuurprofessionals – Sjoerd van Leeuwen, Sjaak van der Lei, Marcel van Manen, Gertjan van Olst, Jorg van Os, Diederik van Silfhout, Rom Vermunt, Peter Wetzelaer en Jeroen Witte – slaat de handen ineen voor een nieuwe onlineveiling: Dutch Dressage Traders Auction. Het is de bedoeling dat de veiling zo’n drie tot vier keer per jaar wordt georganiseerd. De eerste collectie wordt deze week al geveild.

Veilingen zijn er genoeg, maar op het gebied van gereden dressuurpaarden valt dat nog best tegen in Nederland. In vergelijking met de springpaardenhandel zou je zelfs kunnen stellen dat er weinig is. Sjaak van der Lei, één van de initiatiefnemers en aanjagers van de nieuwe veiling, meldt dat de DDT-partners elkaar, de mensen die een paard willen verkopen en mensen die op zoek zijn naar een goed paard willen helpen met deze nieuwe veiling. “We willen elkaar helpen door onze netwerken te delen: onze netwerken bij de fokkers en onze netwerken qua klanten. Een ieder van ons kan paarden inbrengen en mensen die een goed dressuurpaard willen verkopen, kunnen zich ook melden bij een ieder van ons. We willen zo op een transparante manier dressuurpaarden verkopen.”

Enorm netwerk

Marcel van Manen, die samen met vrouw Tamara MT Stables runt, is gespecialiseerd in keuringsklaarmaken en jonge paarden. Hij brengt deze eerste editie vier paarden in. Van Manen gelooft in het concept. “Het is eigenlijk een idee van Sjaak en wij zagen er allemaal wel wat in. Gecombineerd hebben we natuurlijk een enorm netwerk: zowel aan de vraag- als de aanbodkant. We hebben allemaal goede paarden staan en een grote klantenkring. Zo helpen we elkaar en ook de klant. Het is erg positief ontvangen en de eerste potentiële klanten zijn hier ook al langs geweest inmiddels. We gaan kijken hoe het loopt, maar ik heb er wel vertrouwen in.”

Mooi initiatief

Gertjan van Olst, die samen met vrouw Anne Van Olst Horses runt en ook al een eigen veiling heeft, zag ook meerwaarde in het concept: “Ik vind het een heel mooi initiatief, waarbij we steeds een brede collectie kunnen samenstellen. Wij hebben allemaal, zowel qua paarden als qua klantenkring, iets eigens in te brengen en ik vind het hartstikke mooi dat we zo meer samenwerken. Los daarvan is het ook een leuke groep bij elkaar. We hebben de foto- en videodag gehad en dat was hartstikke gezellig. We doen allemaal hetzelfde werk, dus kunnen elkaar heel mooi helpen op deze manier.”

De (dressuur)paardenmannen achter Dutch Dressage Traders Foto: DDT

Africhte paarden

Diederik van Silfhout, die samen met zijn familie Stal van Silfhout runt, ziet de meerwaarde vooral in het feit dat er zo’n grote groep dressuurprofessionals samen komt. “Natuurlijk zijn er al een paar veilingen voor gereden dressuurpaarden, maar in vergelijking met bijvoorbeeld springpaarden valt dat aantal mee. Veilingen voor veulens of jonge paarden zijn er meer, maar gereden en opgeleide dressuurpaarden minder. We hebben allemaal onze eigen specialisatie: de één zit meer in de jonge paarden, wij hebben meer paarden die al verder zijn afgericht en doorgewerkt en zo vullen we elkaar mooi aan. En dat is ook voor klanten een voordeel: onze klantenkring krijgt zo paarden te zien die ze bij ons misschien niet zo snel zouden zien en dat geldt voor de anderen net zo.”

Openheid

Los daarvan benadrukt Van Silfhout de transparantie: “Een veiling is natuurlijk de meest transparante manier van verkopen en ik denk dat dat de handel ook ten goede komt. Alles is in te zien, er zijn geen verborgen dingen. We hebben alles duidelijk in beeld gebracht. We gaan zien hoe dit aanslaat.”

Kleine groep paarden

Sjaak van der Lei, die de groep bij elkaar bracht en de zaken in gang zette voor de veiling, meldt dat het de bedoeling is dat er elke keer een kleine groep paarden wordt geveild. “We willen een kleine kwaliteitsvolle collectie, waarbij we allemaal per keer kijken wat we bij kunnen dragen. De ene keer zal één van ons misschien drie paarden inbrengen en de andere keer geen. We kunnen allemaal paarden inbrengen en mensen die een goed dressuurpaard willen verkopen, kunnen zich ook melden bij een ieder van ons.”

“Het hoofdcriterium is een goed paard en daarbij bieden we zowel jonge tot al meer ervaren paarden aan. In deze collectie hebben we bijvoorbeeld een aantal driejarigen die nog niet onder het zadel zijn, maar bijvoorbeeld ook een Lichte Tour-paard dat al boven de 70% heeft gescoord. Een mooie, diverse collectie dus”, vertelt Van der Lei over de onlineveiling.

Van driejarigen aan de longe tot Lichte Tour-paard

De collectie dressuurpaarden die deze week wordt geveild (de veiling loopt van 30 maart tot en met 2 april) bestaat uit dertien zorgvuldig geselecteerde paarden, waarbij gelet is op talent, rijdbaarheid en potentie voor de hogere sport. Zo maakt de achtjarige Prix St. Georges-ruin Next Romance (v. For Romance), een paard dat is ingebracht door Diederik van Silfhout, deel uit van de collectie. Naast een Lichte Tour-paard is ook de aangewezen NRPS-hengst Troubleshooter (v. Indian Rock) onderdeel van de collectie. Deze hengst wordt nu klaargemaakt voor het NRPS-verrichtingsonderzoek, wat betekent dat de koper binnenkort een goedgekeurde hengst op stal kan hebben. Thunder Groll, een zoon van Nalegro, heeft de moeder van Grand Prix-hengst Inclusive als grootmoeder.

Eén van de paarden die onderdeel uitmaakt van de veilingcollectie is de aangewezen NRPS-hengst Troubleshooter (v. Indian Rock).

Foto: Equigeniek

De broer van de moeder van Desperado-zoon Tucky loopt in Amerika succesvol Grand Prix, de moederlijn van Vjento D’Hillco (v. Kjento) bracht meerdere goedgekeurde hengsten. De zoon van Nashville Star, Tonic, komt rechtstreeks uit de grootmoeder van het beroemde paard Imothep. De enige merrie in het gezelschap is Sara Michaella BB, een dochter van de Grand Prix-hengst Kyton. Deze merrie is recent onder het zadel en laat heel veel kwaliteiten zien.

Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om paarden voorafgaand aan de veiling zelf te proberen. Per paard zijn de contactgegevens van de verantwoordelijke DDT-partner beschikbaar, zodat direct een afspraak kan worden ingepland.

ddt.auction