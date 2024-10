bij van de De Online werd hij Op leeftijd Hij van als door (Glamourdale bracht 48.000 onder Lewitz de de hamer. in hengst Hope tot als Franse op. voor Veilingtopper 41.000 paarden, Malleret Gestüt nu online PS collectie geveild Malleret de het jonge tweejarige twee veiling euro blijft van eerste zondag Haras 16 was ruin Vitalis). x gefokte Frankrijk. Glamour een vijf in euro, jaar, Glamourdale-zoon PS met en kwam vierjarige

(So 30.000 deze Zwitserland. driejarige betaald euro, dit Het als 28.500 driejarige blijft geld ruin So voor op (Flintstone Heinrich What liepen in net werd Perfect Malleret merrie Danciano) x de voor De x euro gaat naar Farrenball Malleret veilingtopper Frankrijk. Heine). paard de tweede de Voor biedingen de

Vier boven 25.000 euro

was vierde vierjarige merrie dat uit euro. Forever). opbracht Frankrijk Voor geboden. niet werd Het een x Malleret 25.500 Rock Domana 25.000 paard paarden koper bood dan (Danciano de meer Op vier euro deze

https://www.youtube.com/watch?v=QDwyk0jlEpA&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=XTC41sSXkCQ&t=2s

resultaten Volledige en collectie

Horses.nl Bron: