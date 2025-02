Grandorado TN levert veilingtopper bij Youhorse.auction

Youhorse.auction heeft dinsdagavond 4 februari kopers van over de hele wereld de perfecte Valentijn match bezorgd. Cupido schoot voornamelijk raak in het Verenigd Koninkrijk, waar maar liefst zes paarden naar toe zijn verkocht. Veilingtopper was Nandorado H&H (Grandorado TN x Cantos). Deze zevenjarige ruin gaat voor 26.000 euro naar Zweden.

Organisator Mario Everse is tevreden over de resultaten van de veiling: “Hoewel er geen grote uitschieters waren, kunnen we met zekerheid zeggen dat veel kopers uitstekende deals hebben gesloten. Paarden waar ze ongetwijfeld heel veel plezier van gaan hebben. Deze editie bevestigt opnieuw de groeiende internationale belangstelling voor ons platform en het vertrouwen dat we hebben opgebouwd bij zowel kopers als verkopers.”

Wereldwijd

De wereldwijde aantrekkingskracht van Youhorse.auction werd dinsdag opnieuw duidelijk. De winnende biedingen kwamen onder andere van kopers uit het Verenigd Koninkrijk (6), Nederland (6), Frankrijk (5), Duitsland (5), de Verenigde Staten (4), België (4) en Spanje (4).

26.000 en 24.000 euro

De hoogste verkoopprijs van de avond was voor de zevenjarige ruin Nandorado H&H (Grandorado TN x Cantos), die voor 26.000 euro naar Zweden vertrok. De negenjarige Bennit H (Brantzau x Quidam de Revel) met 1.40m ervaring viel in de smaak bij kopers uit Saudi-Arabië, die 24.000 euro boden.

Bennit H (v. Brantzau). Foto: Youhorse.auction

Zambesi-merrie

Verder viel de vijfjarige merrie Pakarie (Zambesi x Corland) voor 20.000 euro in handen van kopers uit het Verenigd Koninkrijk. De evenoude ruin Ur My Man EH (Caracas x Kannan) uit de 1.60m Grand Prix merrie Kismet 50 werd naar Spanje verkocht. De Amerikaanse markt deed ook goede zaken, met de koop van de vijfjarige Scampi (Soundcheck x Lordanos). De zevenjarige ruin Nilson (Zambesi x Guidam Sohn) maakt de oversteek naar Mexico.

Volledige collectie

4 maart: Mix van sport & fokkerij

De volgende Youhorse-auction veiling staat gepland voor dinsdag 4 maart. Deze editie biedt een dynamische mix van sportpaarden en fokkerij, met voor ieder wat wils.

“Dit wil je niet missen! Met getalenteerde sportpaarden en interessante fokpaarden zal er voor elke liefhebber iets bijzonders tussen zitten”, belooft Mario Everse. “En ook positief: de video- en selectiedagen voor aankomende veiling zitten al vol! De eerstvolgende mogelijkheid is op maandag 10 en dinsdag 11 maart. Wie een opvallend sportpaard wil verkopen, kan zich zoals altijd aanmelden via www.youhorse.auction.”

Bron: Persbericht