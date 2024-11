PS Online: 276.000 euro voor Grey Flanell x Secret, Vitalis-zoon naar Nederland

een 72% veiling Marieke hamer. Putten Paul Online der dressuurpaarden werd Zantana x Op tweejarige de liep, online Duitsland. Schockemöhle in van dik Veilingtopper veertien Secret). naar (v. en met RS2 Deze afgeslagen Prix Grand kwam van PS was Zonik) (Grey 276.000 van voor in kleinzoon de Flanell haar die vanavond allereerste collectie Grey een onder gelijk jonge euro Tonic van blijft onlangs hengst, PS

Daaronder merrie de Schufro) PS. Zone de D goedgekeurde PS Fürst nakomelingen op PS Grey Zonik Paul Dressage 2019 Blue fokte Secret drie moeder PS Tonic meerdere Don zonen Schockemöhle de RS2 Zantana. Voordat PSI veilingtopper van (v. van Debutant en Secret), Zantana uit veiling (v. Deparon), de Fürstenball), kocht, Hors (v. (v.

euro voor Europe-zoon 270.000 Lord

deze liepen tot (Lord ging Voor de dik in op was hengst Ook deze tweejarige veilingtopper Lord euro. hengst de 270.000 nog Naast heen. Europe Romance 250.000 biedingen Dat PS over blijft x Foundation). de euro Duitsland. jonge hengst een

100.000 euro 171.000 en

Hij euro Lights (Bonjour was deze PS voor werd naar euro. precies x geld Venido tweejarige x voor de de Het Staten. kregen uit in Vitalis). PS handen vierde Vitalis). Het Kopers de Verenigde dat voor gaat betaald tweejarige ton (Bonjour 100.000 de 171.000 paard voshengst Verenigde Staten Bon aantikte hengst derde Blinding

kopers Nederlandse

één x Kopers er paarden boden Viva (Vitalis is in Gear) op hengst 62.500 kregen tweejarige Dat euro. PS de en voor Fantasy handen. Top Nederland verschillende uit uiteindelijk

https://www.youtube.com/watch?v=cIMtYmGWhBk

https://www.youtube.com/watch?v=G3wJWhdqcsc&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=6kDLZ0aJsuY

https://www.youtube.com/watch?v=VMgxALirkE8

en resultaten collectie Volledige

Horses.nl Bron: