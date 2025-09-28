550.000 euro voor driejarige Total McLaren-dochter in herfstveiling Klosterhof Medingen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
550.000 euro voor driejarige Total McLaren-dochter in herfstveiling Klosterhof Medingen featured image
Total McLaren met Jana Schrödter. Foto: Gesina Grömping / Equitaris
Door Petra Trommelen

De aandacht van de kopers in de herfstveiling van Klosterhof Medingen was vooral gericht op de driejarige merrie Tainted Love (Total McLaren x Fürst Romancier). Ze trok meteen de aandacht van zowel lokale als online bieders, uiteindelijk ging ze voor maar 550.000 euro van de hand. De vijfjarige ruin Denali (Damaschino x Sir Donnerhall) realiseerde de op een na hoogste prijs met 335.000 euro.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like