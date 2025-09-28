550.000 euro voor driejarige Total McLaren-dochter in herfstveiling Klosterhof Medingen

De aandacht van de kopers in de herfstveiling van Klosterhof Medingen was vooral gericht op de driejarige merrie Tainted Love (Total McLaren x Fürst Romancier). Ze trok meteen de aandacht van zowel lokale als online bieders, uiteindelijk ging ze voor maar 550.000 euro van de hand. De vijfjarige ruin Denali (Damaschino x Sir Donnerhall) realiseerde de op een na hoogste prijs met 335.000 euro.
de gingen elk de werd voor 215.000 de Nightlife eigenaar: wisselden ruim vierjarige Pensiero verkocht ton Donabilis Girl voor over een Ook Velvet van paarden x Don de vond thuis, AA) Sunshine merrie euro (v. negenjarige jonge van Fashion Daarnaast OLD vierjarige terwijl 110.000 ruin de (Va’ voor 190.000 en x hand. Licotus) euro. Belissaro ruin nog de merrie Damaschino) (Damaschino nieuw (Fürst twee x Matcho euro Martillo)
euro 10.000 Veulens gemiddeld
Naast voor Damaschino), wisselde 18.000 veulens euro Emilion Damaschino) Het hoogste Sterling totaal 10.065 eigenaar. het de ongeveer belangstelling. veel generatie trok voor veulen. In werden 20.000 2025 van x Flanell) van Eastcoast een per jonge van met werd euro. Het de (St. (Escaneno hengstveulen Special x oudere paarden prijs en 23 geveild, betaald Emilion merrieveulen beide x voor (St. veulens het gemiddelde euro bod Amour hengstveulen Grey
veilingprijzen en Collectie
https://youtu.be/inoEUfP6z6o
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.