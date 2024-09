Belgian Youngsters Auction: Transparantie op nummer 1

In het huidige veilinglandschap met talrijke veilingen per week, is de Belgian Youngster Auction er één om in de gaten te houden. De jonge-springpaardenveiling viert op zaterdag 28 september de vijfde editie en laat opnieuw alle veilingpaarden vrijspringen voor het oog van het publiek in het Belgische Ghlin.

Het belooft een enerverende avond te worden. Hoe laten de 29 voorgeselecteerde springpaarden zich zien? En tot hoever gaan de biedingen van de klanten ter plekke en de kopers online? “Wij kijken er naar uit. We hebben meer aanbod en er zit voor iedereen wat bij. Qua type, manier van springen, maat, vermogen, maar ook qua budget”, vertelt Luk Van Puymbroeck, organisator samen met Valentijn De Bock en fokkers en hengstenhouders Daniel en Nicolas Boudrenghien.

Hippodrome De Wallonië

De veiling speelt zich voor de tweede keer af op het Hippodrome De Wallonië in Ghlin, waar de vrijspringkampioenschappen van Wallonië plaatsvinden. “Een perfecte plek met een gezellige ambiance om deze veilingpaarden te presenteren. Vrijspringen tijdens het veilen is aan de ene kant riskant, want het moet allemaal wel lukken, maar we hebben vertrouwen in deze groep paarden.”

Transparantie

Het vrijspringen geeft ook veel transparantie. Geïnteresseerden kunnen nog één keer de paarden met eigen ogen zien. Wie zich inlogt op de website heeft ook automatisch toegang tot de veterinaire rapporten en röntgenfoto’s. Wie een blik op de pedigrees werpt, ziet dat bijna elke drie- en vierjarige nauw verwant is aan een of meerdere Grand Prix-springpaarden.

Volle zus Comilfo Plus, goedgekeurde hengst en ‘een aparte’

Comme Elle Faut de Carmel Z (Comme il Faut) is bijvoorbeeld de volle zus van de Zangersheide hengst Comilfo Plus Z, Cockpit Z (Casall) komt uit de volle zus van Cornet Obolensky en Perigieuse d’Elsendam Z (Perigieux) komt uit de volle zus van de 1.60m Grand Prix hengst Aristoteles V. Op zoek naar een goedgekeurde hengst? Potomac Sitte (Kavango Sitte) heeft een sBs dekbrevet. Check ook zeker Pablo d’Hollaye (Quel Homme de Hus), die alle kwaliteiten heeft om een Grand Prix paard te worden. Dat is een aparte.

De collectie staat op www.belgianyoungsters.auction. Clipmyhorse.tv zal weer van de partij zijn voor de livestreaming. Vragen of een VIP tafel reserveren? Ga naar https://belgianyoungsters.auction/contact

Bron: Persbericht