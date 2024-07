Grand Prix Sales: 80.000 euro voor Ermitage Kalone-veulen

Op de eerste dag van de online veiling Grand Prix Sales kwamen springgefokte veulens onder de hamer. Daarin was Eclipse Cologne Z (Ermitage Kalone x Asca Z) de absolute veilingtopper. Het opvallend getekende hengstveulen werd afgeslagen voor 80.000 euro.

Ook Erotica de Picea Z (Emerald x Pommeau du Heup) was in trek. Voor deze Emerald-dochter liepen de biedingen op tot 50.000 euro en daarmee was dit het duurste merrieveulen. Het derde geld werd betaald voor Unbelievable R.A.G. (Baltic VDL x Baloubet du Rouet). Voor dit merrieveulen viel de hamer bij 34.000.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl