Halfzusjes uit fokkerij van Billy Stud duursten op veiling

De veiling van vier-, vijf- en zes-jarige springpaarden van de Engelse Billy Stud leverde gisterenavond een gemiddelde prijs van 42.300 pond (ruim 50.000 euro) op. De duurste paarden waren twee vijfjarige merries, halfzussen uit dezelfde moeder.

Billy Be Dapper (Conthargos x Kannan) was met 94.000 pond (106.000 euro) de duurste. Haar halfzus Billy Be Kind (v. Zinedine) kwam uit op 80.000 pond (94.000 euro). Beide merries zijn door Donal Barnwell en William Funnel gefokt uit de merrie Billy Be Good (Kannan x Wolfgang), de moeder van negen internationale springpaarden.

Billy Dorito en Billy Marmite

De vierjarige ruin Billy The Conqueror (Billy Mexico x Zirocco Blue) ging voor 56.000 pond (66.000 euro) in andere handen over. Deze schimmel is gefokt uit de moeder die ook de 1.60m-paarden Billy Dorito en Equine America’s Billy Marmite bracht.

Bekijk hier de veilingprijzen

Bron: Horses.nl