Holsteiner veiling: 49.000 euro voor vijfjarige Dinken-zoon

15 juni kwamen vijf rijpaarden en 25 veulens onder de veilinghamer in Herbert-Blöcker-Platz, Elmshorn. De vijfjarige zoon van Dinken uit een moeder van Cassal Dilaro werd bij uitstek de veilingtopper. De hengst wisselde voor 49.000 euro van eigenaar en vertrekt voor dit geld naar Colombia. Het bloed van Cassal vinden we ook terug in het duurste veulen. Sienna vom Borndeic (Cassal x Crunch) wisseldevor 9500 euro van eigenaar.

Catalogusnummer 102 Madrid (Central Park Corrado I) leverde het tweede geld op. De eveneens vijfjarige merrie vertrekt voor 37.000 euro naar Hamburg. Miss Dark Air (Cornet Obolensky uit een moeder van Diarado) leverde met 36.000 euro het derde geld op. Ook zij vertrekt naar Colombia.

Gemiddeld 49.000 euro en 7125 euro

Felix Flinzer, manager bij het Holsteiner verband is blij dat de rijpaardenveiling weer op de kaart staat. ”Ik ben zeer tevreden over de verkoop van de rijpaarden. Na een pauze van enkele jaren heeft deze veiling een positieve comback gemaakt.” De gemiddelde prijs bij de jonge paarden kwam uit op 34.000 euro. Bij de veulens was er een totale omzet van 114.000 euro met een gemiddelde prijs van 7125 euro.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl/ Holsteiner