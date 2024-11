Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Broodmare Auction

Wilt u in 2025 gelijk de vruchten plukken van een investering? Vanavond vanaf 20.00 uur loopt de KWPN Online Broodmare Auction af en er wordt al goed geboden op de negentien dragende merries.

Geïnteresseerden uit onder meer Italië, België en Colombië hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit drie dragende spring- en zestien dragende dressuurmerries, afstammend van vaders als Jazz, Indoctro, Skovens Rafael, Totilas en Ironman.

Investeren in de toekomst

Springmerrie Magic-Balia SMH (v. Douglas) is drachtig van Hardrock Z en is zelf een halfzus van de Westfaalse premiehengst Consantos. Ze is een kleindochter van de merrie Abalia SMH, die in 2008 Nederlands kampioen vrijspringen werd in Ermelo. Daarnaast is ze verwant aan een heel stel internationale springpaarden.

Dochter van NMK-kampioene

Voor de dressuurfokkers is onder meer de Koning-dochter Pabola II interessant. Zij is namelijk een dochter van de bekende NMK-kampioene Pabola (v. Ferro), die onder meer het Lichte Tour-paard Cabola (v. Vivaldi) leverde en grootmoeder is van het Grand Prix-paard Indian Jones (v. Desperado) van Patrik Kittel. Pabola II is dragend van One Million. Ook interessant is bijvoorbeeld de Johnson-dochter L’Envie van de Wolfshoeve, die met 80,5 punten slaagde voor de IBOP en een halfzus is van de zesjarige, op ZZ-Zwaar niveau presterende Nickname van de Wolfshoeve (v. Double Dutch) waarmee Brecht d’Hoore al twee internationale YH-overwinningen behaalde. Zij is drachtig van premiehengst Rayano.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele merries tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

Tijdens de foto- en videodag zijn alle merries beoordeeld door een KWPN-inspecteur én klinisch gekeurd door een dierenarts. De merries zijn dus geselecteerd op gezondheid en correctheid, de basis voor een beloftevolle toekomst. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de merries. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.

Bekijk de collectie.