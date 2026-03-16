Paardenveilingonline start 2026 sterk: 83% verkocht, jonge paarden tot 28.000 euro

De eerste veiling van 2026 is achter de rug, en Paardenveilingonline mag terugkijken op een sterke seizoensstart. Met 83% van alle paarden verkocht en een gemiddelde prijs voor de jonge paarden van bijna 13.000 euro bevestigt de maart-editie dat de internationale markt voor springgefokte paarden springlevend is. De veiling trok 14.000 bezoekers uit meer dan 100 landen, met bijzonder veel interesse uit Europa, daarnaast ook vanuit de Verenigde Staten en Mexico. "De seizoensstart van 2026 stemt ons optimistisch. We zien dat kopers wereldwijd ons weten te vinden en dat vertrouwen geeft energie voor het jaar dat voor ons ligt." aldus oprichters Alwin en Niels.

De hoogste prijzen werden gedeeld door twee paarden. Sissy Paola (Donthargos x Apardi), halfzus van Wereldbekerspringpaard Donna Paola, werd voor 28.000 euro verkocht aan een koper in Frankrijk. Eveneens 28.000 euro bracht de hengst Spyros (El Salvador x Pavarotti van de Helle), een opvallend talent uit een Hannoveraanse moederlijn, die naar eveneens naar Frankrijk vertrekt.

Ook de internationale interesse was breed. Toulouse de Regor (Mr. Cornet de Regor x Lupicor), afkomstig uit de directe moederlijn van Grand Prix-winnaar Ginger-Blue, vond voor 22.000 euro een nieuwe eigenaar in de Verenigde Staten. Rambo (Highway TN x Ginus), gekoppeld aan de gerespecteerde Kattebel-stam, reist voor 18.500 euro ook naar de Verenigde Staten. Tevens zal Upsy Daisy HV Z (Uricas vd Kattevennen x Zapatero VDL), kleindochter van de Grand Prix-merrie Eurocommerce Fortaleza, voor 18.500 euro ook de vlucht naar de Verenigde Staten maken.

Checkmate DXB (Casanova de Beaufour DXB x Cassini I), halfzus van maar liefst drie paarden op 1.55/1.60m-niveau, werd voor 15.000 euro verkocht aan een koper in het Verenigd Koninkrijk

Op weg naar de volgende veiling: Paardenveilingonline zoekt jonge springpaarden

De volgende veiling staat gepland van 22 tot 25 april 2026. Fokkers die hun paard internationaal willen positioneren tegen een vaste prijs en zonder commissie bij verkoop, kunnen zich aanmelden hun website.

Na aanmelding nemen we contact op, geselecteerde paarden worden uitgenodigd voor de selectiedag op zaterdag 4 april in Enter. Het aantal plaatsen is beperkt dus meld u snel aan.