The Youngsters Auction: toptalenten worden aanstaande dinsdag geveild!

Op de negende editie van The Youngsters Auction worden aanstaande dinsdag 15 oktober 23 springtalenten geveild op de Waaij Stud in Eemnes. Veilingmeester Louis de Cleene zal de leiding hebben over de veiling, zowel live op locatie als online. De VIP is bijna uitverkocht, dus wees er snel bij voor de laatste beschikbare plaatsen. “We hebben veel belangstelling voor de collectie vanuit de hele wereld en we kijken uit naar de veiling op dinsdag”, zegt Peter van der Waaij namens de organisatie.

Er is een selectie gemaakt van tien veelbelovende driejarige paarden en dertien vijf- tot zevenjarige paarden. De gereden paarden zijn allemaal beschikbaar om te proberen en op maandag 14 oktober krijgen klanten de laatste kans om deze springpaarden uit te proberen. Op dinsdag worden alle veilingpaarden opnieuw voorgesteld in de live presentatie; de driejarigen springen los, de oudere paarden springen onder het zadel. “We staan echt achter onze collectie en ons klantenbestand bestaat uit echte paardenmensen. Ze zien de paarden graag in levende lijve en we willen graag dat ze het ultieme gevoel krijgen voordat ze hun bod uitbrengen. Uiteraard zijn de presentatie en de veiling ook online te volgen via ClipMyHorse.TV”, legt Peter van der Waaij uit.

Succesvolle referenties over de hele wereld

The Youngsters Auction, opgericht in 2018, heeft wereldwijd al meer dan tweehonderd paarden verkocht en de oudste referenties zijn inmiddels elf jaar oud. Grand Prix-paarden als Je T’Aime Z (Karel Cox), Calvin Z (Sofia Westborg), Charlie Red Wine (Simon Schröder), Leicester (Nicole Walker), Jikke-Cara (Alison Firestone), Kaprisch (Juan Serra), Pablo van de Donkhoeve (Kessy van Berlo) en Lady O (Vincent Lambrecht) zijn enkele voorbeelden van succesvolle referenties, maar er komen nog veel meer toekomstige toppaarden aan.

Number One The Youngsters Auction 2024 © DigiShots

Magnolia WS

Een voorbeeld is Magnolia WS – zelfgefokt door Waaij Stud en topverkoper bij de driejarigen in 2020. Daarna verkocht aan Janne Friederike Meyer-Zimmermann en Christophe Zimmermann, en nu in eigendom van Stefan Morssinkhof en zeer succesvol gereden door Skye Morssinkhof. “Ze is nu een paar maanden bij ons en ze is heel constant. Magnolia is een merrie met veel vermogen, heel voorzichtig en ze heeft vooral een geweldige instelling. Ik ben erg benieuwd wat de toekomst voor haar in petto heeft en ik weet zeker dat we haar binnenkort op het hoogste niveau van de sport zullen zien”, vertelt Skye Morssinkhof over haar zevenjarige talent, dat sinds hun nieuwe samenwerking al vele foutloze rondes op internationaal niveau heeft afgeleverd.

Meer informatie?

De collectie van The Youngsters Auction bestaat wederom uit geweldig talent voor veel verschillende doeleinden; van toekomstig Grand Prix paard tot amateurpaarden op hoog niveau, van huntertalenten tot junior en young rider paarden. Neem gerust contact op met het team voor meer informatie en bekijk de collectie op www.theyoungsters-auction.com.

Dinsdag 15 oktober 2024

16.00: Presentatie veilingpaarden

19.0: VIP Diner

20.00: Start Veiling

Livestream: ClipMyHorse.TV

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland