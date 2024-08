Trigon Auctions legt de lat hoog met excellente veulencollectie

Investeerders kunnen hun slag slaan bij Trigon Auctions. Jan Tops, familie Van de Lageweg en Frederik De Backer zijn erin geslaagd een excellente groep veulens vast te leggen voor hun online veiling, die op woensdag 7 augustus afloopt. Veulens die niet alleen genetisch gezien uitstekend in elkaar zitten maar ook zelf weten te overtuigen met hun type, galop en atletische vermogen. Kortom, een collectie die aan de hoogste eisen voldoet.

De veulencollectie is de eerste veiling van Trigon Auctions dit jaar, en onderstreept het motto van de organisatoren om voor het hoogst haalbare te gaan. Zestien veulens hebben de toets der kritiek doorstaan en hebben daarmee een grote toekomst voor zich, in zowel de sport als fokkerij.

Rechtstreeks uit HH Donnatella

Genetisch gezien trekken meerdere veulens de aandacht. Zo komt het exclusieve merrieveulen Umika Tella VDL (v. Baltic VDL) rechtstreeks uit de topmerrie HH Donnatella, waarmee Daniela Stransky deelnam aan de Wereldruiterspelen van Tryon. Met meerdere ruiters sprong deze Toulon-dochter op het hoogste niveau in de prijzen en zij is de halfzus van de voormalige nummer één van de WBFSH-ranking, meervoudig Grand Prix-winnaar Tobago Z van Daniël Deusser. Een ander interessant merrieveulen is de Chacco Blue-dochter Chanegie LN, de kampioen van de Zangersheide veulenkeuring, die voor deze keuring vast werd gelegd door de selecteurs. Haar moeder is een internationaal 1.45m-springende merrie die zich de volle zus mag noemen van het topspringpaard Carisma, waarmee Dani G. Waldman deelnam aan de WEG in Caen en onder andere tweede werd in de 5*-Grand Prix van Wellington. In de pedigree van Breeze de la Vie Z is WEG-deelnemer Bacardi VDL gekoppeld aan de moederlijn van 1.60m-paarden als Antigone Quality, Wimphof’s Hinde en Consul de la Vie Z.

14 Umika Tella VDL v. Baltic VDL

Kleinzoon van Diamanthina

Met oog op sport en hengstenopfok kan er onder meer geïnvesteerd worden in de Aganix du Seigneur-zoon Up and Runnix IQ, wiens moeder één van de laatste dochters is van de internationale 1.60m-merrie Diamanthina van ’t Ruytershof. Deze bekende volle zus van de Olympische topvererver Emerald behaalde zelf 14 internationale zeges en leverde op het hoogste niveau nakomelingen als Le Blue Diamond van ’t Ruytershof, Herald van ’t Ruytershof en Kentucky van ’t Ruytershof.

16 Up and Running IQ v. Aganix

“We zijn meer dan tevreden met deze topgefokte veulens die we voor deze veiling konden vastleggen, veulens niet alleen van bewezen hengsten maar ook van jonge beloftevolle hengsten gecombineerd met geweldige moederlijnen ”, vertelt Janko van de Lageweg. “We hebben beslist niet alleen gekeken naar de afstamming, de veulens voldoen zelf ook aan onze hoge eisen. Het zijn correcte veulens die qua type en galop laten zien over alle potentie te beschikken. Zeker bij een online veiling moeten kopers er zeker van kunnen zijn dat ze veulens kopen die op alle fronten voldoen. Met deze veulens kan dat en daarom zijn onze verwachtingen ook hooggespannen.”

Woensdag 7 augustus

Vanaf deze week kan er worden geboden op de veulens, die ook afstammen van jonge beloftevolle fokhengsten als Mindset ES VDL, New Pleasure en Candy de Nantuel. Op woensdag 7 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de eerste kavels. Hoog tijd om de collectie vanaf vandaag te bekijken op www.trigonauctions.com.