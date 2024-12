Trigon Auctions sluit het jaar af met 14 talentvolle driejarigen

Een paardenveiling is zo goed als de laatste editie, en Trigon Auctions heeft als doel om 2024 met een hoogtepunt af te sluiten. De laatste collectie van het jaar bestaat uit veertien zorgvuldig geselecteerde driejarige springtalenten, die op 11 december online geveild worden. Onder hen bevinden zich toekomstige sterren die in de voetsporen kunnen treden van verwante toppers zoals Darry Lou, Malou, Giardo en Dubai.

De laatste collectie van 2024 bestaat uit 14 driejarigen, zorgvuldig geselecteerd op exterieur, springkwaliteiten en afstamming door het team van de familie Van de Lageweg, Jan Tops en Frederik De Backer.

Jonge talenten

Verschillende van deze jonge talenten komen uit merries met bewezen prestaties in de sport of fokkerij. Zo is er Real Madrid VDL, een zoon van Diamant de Semilly, die rechtstreeks afstamt van de internationale 1.60m-merrie Malou, succesvol gereden door Meredith Michaels-Beerbaum en Marlon Zanotelli. Een andere blikvanger is Calgary Z, een zoon van Carrera VDL, gefokt uit een internationale 1.45m-presterende volle zus van Grand Prix- en Nations Cup-winnaar Darry Lou. Andere opvallende talenten zijn de atletische Rhodos MH, een zoon van Stargos VDL uit een halfzus van de Olympische springpaard Dubai, en Riardo (v. Zirocco Blue VDL), wiens moeder een volle zus is van Lauren Hough’s 1.60m-springpaard Giardo.

Rockefeller van L&L en Ringo Star VDL

De Hardrock Z-nakomeling Rockefeller van L&L is een halfbroer van meerdere internationale springpaarden, waaronder de 1.55m-presterende Rahmannshof’s Zwitser, terwijl Ringo Star VDL (v. Levi VDL) afkomstig is uit een halfzus van de 1.60m-springer Floyo VDL. De collectie omvat ook nakomelingen uit moederlijnen van legendarische springpaarden zoals For Pleasure, Authentic en wereldbekerwinnaar Simon.

Meer informatie

Kortom, er zijn genoeg redenen om deze genetisch fascinerende toekomstige talenten nu te bekijken op de website www.trigonauctions.com. Naast gedetailleerde informatie, foto’s en video’s, zijn er volledige veterinaire rapporten beschikbaar op de website. Het team van Trigon Auctions staat klaar om vragen te beantwoorden. De eerste kavels sluiten op woensdag 11 december om 20:00 uur.