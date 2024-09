Veiling Dronten biedt springpaarden waar koper blij van wordt

“De grootste kwaliteit van onze veiling is dat we vaste klanten en nieuwe kunnen bedienen met een paard waar ze blij van worden”, vertelt Henk Frederiks als initiatiefnemer van de Sportpaardenveiling in Dronten die op dinsdag 10 september wordt gehouden. Het betreft een collectie van 20 getalenteerde springpaarden van drie tot en met zes jaar die vanaf maandag 26 augustus bij hem op stal staan en geprobeerd kunnen worden.

“We hebben ook dit jaar weer een zeer compleet aanbod met paarden van zeer hoge kwaliteit tot fijn te rijden paarden voor een amateur om van de sport te kunnen genieten.” Alle paarden zijn klinisch en röntgenologisch gekeurd en alle rapporten zijn online in te zien.

In de collectie bevinden zich ook een aantal merries die tevens interessant zijn voor de fokkerij. Een paar hebben al een goede merrietest (EPTM of IBOP) gelopen en/of beschikken over een pedigree om je vingers bij af te likken. Zo is er een vijfjarige merrie van Carambole die uit Anastacia (Manhattan x Pilox) komt. Deze merrie heeft verdienstelijk Wereldbekerwedstrijden gelopen onder Leon Thijssen en was ook op 1.50m niveau succesvol met Jelmer Hoekstra.

Er is een gevarieerd aanbod aan vaders die vrijwel allen op het hoogste niveau hebben gepresteerd zoals Cornet Obolensky, El Barone 111 Z, Emerald van’t Rytershof, Don VHP en de Olympiadegangers Grandorado TN en Equitron Naxel V.

De collectie is te vinden op www.veilingdronten.nl. De paarden worden tijdens het nationale concours op zondag 8 september net voor de Grote Prijs gepresenteerd en kunnen vooraf geprobeerd worden bij Henk Frederiks waar ze op stal staan. Neem daarvoor gerust contact op met Henk Frederiks via + 31 (0)6 13446451.