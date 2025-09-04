72.000 Het nog voor euro afgeslagen Spirit op. Donnerhall), Weihegold, de meer of en 50.000 (Seacrest Hope x brachten van hengstveulen werd kleinzoon van kampioen dan veulens veulenkampioenschap Naast euro. Sir Duitse topmerrie veilingtopper het drie

en 51.000 euro 60.000

euro (Verbier tot x liepen wisselde voor Fürst 60.000 Courage Vitalis) Het de eigenaar. Beautiful Lady x Voyager op (Bon euro. 51.000 biedingen van Voor merrieveulen het Romancier) hengstveulen

inzending Nederlandse

Victorious x afgeslagen Nederlandse werd De voor euro. Ampère) van Radstake Noortje inzending (V-Power 15.000

https://www.youtube.com/watch?v=DmsHCe8nv1E&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=zB1eRS09Vq0&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=XX0u0jw3o84

https://www.youtube.com/watch?v=ogDdi22-t3o&t=1s

Volledige collectie

Bron: Horses.nl