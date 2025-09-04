Veulenveiling Warendorf: 110.000 euro voor Vitalis x Fürst Magic

Op de Bundeschampionate in Warendorf organiseerden Hannover, Oldenburg, Westfalen en DSP voor het eerst een gezamenlijke veulenveiling onder de naam ‘German Horse Quality’. Bij deze primeur kwamen vandaag twintig dressuurgegefokte veulens (vijf per stamboek) onder de hamer met als absolute veilingtopper Vanilla Gold (Vitalis x Fürst Magic). Dit merrieveulen werd voor 110.000 euro aangeschaft door de Portugees Thiago Mantovani van Mantovani Horses.
inzending Nederlandse
Victorious x afgeslagen Nederlandse werd De voor euro. Ampère) van Radstake Noortje inzending (V-Power 15.000
Horses.nl
