Veulenveiling Warendorf: 110.000 euro voor Vitalis x Fürst Magic

Vanilla Gold (v. Vitalis). Foto: Horse24
Op de Bundeschampionate in Warendorf organiseerden Hannover, Oldenburg, Westfalen en DSP voor het eerst een gezamenlijke veulenveiling onder de naam ‘German Horse Quality’. Bij deze primeur kwamen vandaag twintig dressuurgegefokte veulens (vijf per stamboek) onder de hamer met als absolute veilingtopper Vanilla Gold (Vitalis x Fürst Magic). Dit merrieveulen werd voor 110.000 euro aangeschaft door de Portugees Thiago Mantovani van Mantovani Horses.

