47.000 euro voor hengstveulen van Tobago Z

Op de HorseSales.Auction is het hengstveulen Tobaggio RV Z (Tobago Z x Nabab de Reve) met een opbrengst van 47.000 euro de topper van de veiling geworden. De kleinzoon van de 1,70m GP-merrie Ilusionata van 't Meulenhof gaat naar een Turkse koper.

Een Belgische ruiter kocht Exclusoff Z (Emerald uit GP-merrie Take Off) voor 24.000 euro en een Duitse koper betaalde 22.000 euro voor Urloma SVD (Baltic VDL x Zirocco Blue VDL). Het merrieveulen Uberlina (Akarad Hero Z x Indoctro) blijft voor 15.500 euro in Nederland.

Alle veilingresultaten.

Bron: HorseSales.auction