Diaz Blue LS en Araxa DSH veilingtoppers British Horse Performance Auction

Niet één maar twee veilingtoppers bij de British Performance Horse Auction gisteravond. Zowel Diaz Blue LS (v. Diablue PS) als Araxa DSH (v. Aganix Du Seigneur) zijn afgeslagen voor 15 pond (17,5 duizend euro). Beide veulens blijven in Engeland.

Bij deze veiling werden 22 veulens aangeboden. De gemiddelde prijs van de avond was omgerekend een kleine tien duizend euro. Ook nakomelingen van onder anderen Comme Il Faut, Lambrusco en Arezzo VDL werden geveild. De prijzen van deze veulens lagen tussen de 4.500 pond en de 11.00 pond. 4.500 pond was het laagste bedrag dat werd uitgegeven bij deze veiling.

Veelbelovende hengst

Araxa DSH is een veelbelovend hengstveulen met een uitstekende afstamming. Hij is de zoon van de vererver Aganix Z, die eerder een succesvolle sportcarrière had onder Jos Lansink. Daarna werd de vos naar Zangersheide gebracht voor de fokkerij. Zijn eerdere nakomelingen worden uitgebracht op het hoogste niveau. Achter de moederskant van Araxa DSH zittende de legendarische hengsten Diamant de Semilly en Quidam de Revel.

Araxa DSH (v. Aganix Du Seigneur) Foto: British Horse Performance Auction

Opkomende ster

De vader van Diaz Blue LS, Diablue PS, is een opkomende ster in de Schockemöhle hengstenstal. In de moederlijn zit Je T’Aime Flamenco en daarachter de invloedrijke Chacco Blue.

Bron: British Horse Performance Auction