Tweemaal 8.500 euro in Stal Brouwer Auctions Schijndel

Op de laatste Stal Brouwer Auctions van dit seizoen werden de hengstveulens Bruce Springsteen van de Leeuw (v. Ermitage Kalone) en Undercover I (v. Desperado) het duurst verkocht. Beiden gingen voor een bedrag van 8.500 euro van de hand, gevolgd door het hengstveulen D'Arthagnan du Buisson Z (v. Don't Touch Tiji Hero) met een prijs van 7.500 euro. Bij de merrieveulens ging het meeste geld naar de Secret Lover-dochter Secret Dragonfly off Zelma JVR, die voor 7.000 euro behouden blijft voor Nederland.

In de veiling varieerden de prijzen van 2.000 euro tot 8.500 euro, waarbij een viertal veulens niet werd verkocht. Viermaal 6.500 euro waren er voor Unbelievable Gold (v. Poker de Mariposa TN), Upperojo Isriwia (v. Belantis I), Don Z.G. Z (v. Don’t Touch Tiji Hero) en Elvis Z (v. Ermitage Kalone).

“Het was een reeks van vijf geweldige veilingen waarin we, ondanks de gemiddelde prijzen die dit jaar iets lager lagen, toch veel veulens van eigenaar hebben zien veranderen. We moesten er dit jaar wat harder aan trekken, maar dankzij de inzet van iedereen is het weer een succes geworden”, aldus Marthijs Brouwer.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl