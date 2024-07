Van Olst Sales “The Foal Edition 2024”

Vanaf vrijdag 19 juli kan er geboden gaan worden op de veulens in de Van Olst Sales Online veiling. 24 veulens die wederom allen afstammen van de succesvolle “Van Olst” hengsten worden aangeboden in deze veulenveiling.

Van de jonge hengsten Secret Lover en O’Frederic komen enkele opvallende veulens onder hamer. Eén van hen, Under the Stars Groll is gefokt uit de moeder van de internationale Grand Prix dressuur hengst Inclusive. Unice (v. Secret Lover) is een halfzusje van de merrie Rosa die afgelopen weekend op de Centrale Keuring van Noord-Brabant naar een vijfde plaats liep in de kopgroep en hiermee ook een uitnodiging voor de NMK ontving!

Zware Tour-merries

Uiteraard is Lantanas ook vertegenwoordigt en opvallend is dat zowel Umbro als Ucatan zijn gefokt uit merrie’s die beide in de Zware Tour zijn uitgebracht. Van Kjento, die dit jaar een groot aantal paarden op de Pavo Cup heeft, zitten ook enkele opvallende veulens in de veiling. Maar natuurlijk komen er ook veulens van de Wereldkampioen Glamourdale, die zijn opwachting zal gaan maken in Parijs op de Olympische Spelen in deze veiling net als van de jaargenoten Nalegro en Nacho.

Collectie

U kunt de collectie vinden op www.vanolstsales.online en wanneer u een bod wilt plaatsen dient u zich te registreren op deze website. De veiling begint op vrijdag 19 juli om 12.00 uur en zal eindigen op maandag 22 juli om 20.00 uur