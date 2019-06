Keuring bij Stal Hendrix: zes merries met minimaal 80 voor springen

Op de stallenkeuring bij Stal Hendrix in Kessel liet de gastheer gisteren een uitstekende groep, genetisch waardevolle merries zien die allen het sterpredicaat verdienden. Van de acht merries hadden er vier een Grand Prix-merrie als moeder of grootmoeder en zes van de acht merries kregen het sterpredicaat met minimaal 80 punten voor het springen. Van de AES goegekeurde hengst Cape Coral RBF Z (Cornet Obolensky x Argentinus) werden vier goed springende dochters gepresenteerd met Lilly HX als best scorende merrie.

Als vaderdier maakte de Cornet Obolensky-zoon Cape Coral RBF Z een sterke indruk, van hem werden vier goed springende dochters gepresenteerd. “Het was een hele goede keuring. De paarden waren goed te beoordelen en er is duidelijk geselecteerd op grootramige en aansprekende modellen, goede galop en veel vermogen. En er hoefden maar heel weinig paaltjes van de grond geraapt te worden”, vertelde inspecteur Arnold Kootstra.

Moeder en zoon samen in WB finale

Met 80/85 was Lilly HX (Cape Coral RBF Z x Libero H) de best scorende merrie van de dag. Zij komt, getuige het achtervoegsel HX, uit de eigen fokkerij van Stal Hendrix. Haar moeder Melisimo nam met Michelle Spadone onder meer deel aan de Wereldbekerfinale in 2009 samen met haar eerste kind Robin Hood W (v. Animo) onder Ben Maher.

90 punten voor vermogen

“Dit is een hele aansprekende, jeugdige merrie met sterke bovenlijn en hard fundament. Ze viel op met haar goede en gemakkelijke galop, snelle reflexen, zeer goede manieren en goede sprongafloop. Daarbij liet ze zien over heel veel vermogen te beschikken en voor dat onderdeel hebben we haar 90 punten kunnen geven”, aldus Kootstra

Uit lijn Especiale

Ook de 80/80 scorende Lady Blue Especiale (Cardento x Indoctro, fokkers Jack Verstappen en Christien Delissen-Verstappen) van Stal Hendrix gaat in de moederlijn terug op een Grand Prix-merrie die aan de Wereldbekerfinale van Genève deelnam: de Voltaire-dochter Especiale (Eric van der Vleuten) is haar grootmoeder. Lady Blue Especiale is een halfzus van onder meer de internationale 1.50m-paarden Be Special (v. Chacco-Blue) en Extra Special (v. Andiamo).

‘Goede reflexen en vermogen’

Kootstra: “Lady Blue Especiale is een jeugdige, rassige en aansprekende merrie met een mooie voorhand die goed in het rechthoeksmodel staat en correct fundament heeft. Ze begon netjes en bouwde duidelijk op bij het springen. Ze heeft een hele goede, actieve en lichtvoetige galop en springt met goede reflexen en vermogen.”

Uit internationale Wimette

De 80/80 scorende Leader HX (Entertainer x Karandasj) is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kardinaal HX (v. Don Diablo HX), die onlangs een wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie op zijn naam schreef. Onder Michel Hendrix sprong moeder Wimette op het hoogste niveau en zij vertegenwoordigt de sterke prestatiestam van Popke van Eik.

‘Doet alles met gemak’

“Leader HX is een grootramige merrie met veel merrieopdruk. Ze heeft een mooie voorhand met lange hals en sterke bovenlijn. Ze begon goed en maakte veel indruk met haar vermogen. Ze springt niet het meest spectaculair maar doet alles wel met veel gemak en ze springt altijd goed van de paal”, licht Kootstra toe.

Jessica Kürten’s Grand Prix-merrie Bonita

De Cape Coral RBF Z-dochter Lady Diva HX is door Stal Hendrix ook gefokt uit de, zelfgefokte, internationale sportmerrie Diva HX. Zij presteerde op internationaal 1.40m-niveau met Michel Hendrix en is een dochter van Jessica Kürten’s Grand Prix-merrie Bonita (v. Bal Pare). “Opnieuw een goed springende dochter van Cape Coral RBF Z. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, is iets neerwaarts gebouwd en straalt macht uit. Dat zien we ook terug bij het springen, waarbij vooral het gemak waarmee ze een hoge hindernis springt opvallend is. Ze heeft een ruime, lichtvoetige galop, springt met een goede techniek en toont veel vermogen.”

‘Sterke galop’

Een andere opvallend springende Cape Coral RBF Z-dochter is Lusina (uit een dochter van Pharaon xx, f/g E. Krijthe uit Roden), waarvan Stal Hendrix mede-geregistreerde is. Zij werd ster met 75/85. “Deze merrie is gefokt uit een halfbloedmoeder en die opdruk zagen we duidelijk terug bij Lusina. Ze is heel aansprekend, langgelijnd en een fractie neerwaarts gebouwd. Ze heeft een hele goede, sterke galop en springt met goede reflexen, techniek en lichaamsgebruik. Ze bukt goed en toont veel vermogen.”

90 punten voor reflexen

Van Gaspahr maakte dochter Lebora (vm. Diarado) van Stal Hendrix een sterke indruk bij het springen, waarvoor ze 85 punten ontving. “Dit is een goed ontwikkelde, voldoende langgelijnde Gaspahr-dochter. Op stand was ze iets strak op de lendenpartij maar dit zit haar bij het springen totaal niet in de weg. Ze springt met zeer vlugge reflexen, telkens goed van de paal en maakt achter de sprong heel goed af. Lebora liet een constante verrichting zien en blijkt ook over veel vermogen te beschikken.” Voor reflexen kreeg deze merrie 90 punten.

