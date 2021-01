Oldenburg keurt vijf hengsten bij Reesink

Op de Hollandse tour van het Oldenburger Verband werden niet alleen hengsten bij Stal Brinkman en Joop van Uytert goedgekeurd, maar ook bij Reesink Horses. Vijf Reesink-hengsten werden goedgekeurd: de vierjarige Frankie Lee (v. Franziskus) en vier driejarigen: een naamloze Baron x Jazz, Navarro (v. Glock's Toto jr), Nuance GS (v. Franklin) en Next Level (v. Desperado).

Frankie Lee is een hengst die in 2019 in Mecklenburg-Vorpommern werd goedgekeurd. Vorig jaar liep hij zich al enkele keren in de kijker in jonge paarden rubrieken. Hij kreeg telkens hoge cijfers voor zijn zeer expressieve draf. Frankie Lee komt in Nederland ter dekking.

Baron x Jazz

Van de Hannoveraanse hengst Baron (Benicio x Sir Donnerhall I) werd ‘B’ goedgekeurd. De driejarige hengst met een donkere vos kleur komt uit de Oldenburgse Verbandsprämie merrie Heidezauber T (Jazz x Diamond Hit).

Drie KWPN’ers

Het Oldenburger Verband keurde verder drie KWPN’ers Navarro (Toto jr uit Rilena v. Flemmingh), Nuance GS (Franklin x Vivali) en Next Level (Desperado x Jazz) goed. Navarro haalde bij het KWPN ook de tweede bezichtiging, maar staat niet in de groepenindeling voor de keuring. “Het is nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk stellen we hem niet voor in Ermelo”, zegt Reesink daarover. Next Level bleef bij het KWPN in de eerste bezichtiging staan.

Bron: Horses.nl