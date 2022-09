23 merries slagen voor EPTM-examen, Cornet Obolensky-dochter topscorer

Elf springmerries en twaalf dressuurpaarden hebben hun EPTM-examen eind vorige week met goed gevolg afgelegd. Vijf wisten juryleden Marcel Beukers en Nella Bijlsma dusdanig te overtuigen dat zij een 80+ score kregen toebedeeld. De hoogste score, te weten 82,5 punten, werd deze EPTM behaald door Cincky van de Nachtegaal Z (Cornet Obolensky x Clarissimo).

De week voor examen werd er droes geconstateerd bij één van de merries op het KWPN-centrum in Ermelo en dat zorgde voor de nodige aanpassingen in de laatste EPTM-week. Senior-inspecteur Marcel Beukers vertelt: “Het was een spannende en ietwat hectische week voor het stalpersoneel. Er moest vanwege de droes een hoop geregeld worden, maar gelukkig is het goed verlopen en zijn er geen nieuwe gevallen bij gekomen. Na het examen mogen de eigenaren hun paarden mee naar huis nemen, ditmaal hebben ze zorgvuldige instructies meegekregen namens onze dierenarts. Zo moeten de merries thuis nog minimaal één week in quarantaine. Het is ontzettend vervelend dat dit is gebeurd, maar het is overmacht. Eén merrie heeft dit weekend het centrum verlaten wegens koorts. Gelukkig bleek dit geen droes te zijn en zij heeft wel een beoordeling gekregen.”

Cornet Obolensky-dochter topscorer

De hoogste score, te weten 82,5 punten, werd deze EPTM behaald door Cincky van de Nachtegaal Z (Cornet Obolensky uit Cassy du Boisson Z v.Clarissimo, f: K. Derks uit Merselo, g: Stal Brouwershof BV te At Well). “Een royaal ontwikkelde merrie met veel merrieopdruk die heel goed galoppeert. Ze springt met veel overzicht, voorzichtigheid en atletisch vermogen. We hebben haar een 8,5 kunnen geven voor de galop, het vermogen, de instelling en de aanleg. De merrie is vervolgens voorlopig keur geworden.”

80 voor Ochella

Ochella (Chapeau TN uit Bo-Chella stb-ext PROK v. Colandro, f: S. Wijnveen, Winterswijk Woold, f/g: J.A. Wijnveen te Winterswijk Woold) ontving 80 punten. “Een fijne, aansprekende merrie met veel bloed die in de bovenlijn nog iets sterker zou kunnen zijn. Ze springt altijd mooi in de manieren en is voorzichtig, echt een atletisch paard. Ze heeft bovendien een heel goede instelling en liet zich zeer goed rijden. Ze kreeg dan ook een 8,5 voor de instelling en rijdbaarheid en bewerkbaarheid en mag zich vanaf nu keurmerrie noemen,” licht Marcel Beukers toe.

Ook Odana naar 80

Ook 80 punten voor Odana (Jardonnay VDL uit Dwarrel Z ster v.Dallas VDL, f/g: M. Jakobsen uit Middelburg), die naast een cijferlijst van louter 8’en tevens het sterpredikaat bemachtigde. “Een sterk gebouwde merrie die wat meer lengte in het lichaam zou kunnen hebben. Ze spring met veel afdruk, is zeer voorzichtig en heeft een goede instelling.”

Dressuurmerrie Ochtendsterina

Ochtendsterina (Vivaldi uit Avondsterina elite IBOP-dr PROK prest v.Rubels, f/g: A. Rijpma uit Lieveren) arriveerde enkele weken geleden in Ermelo met alleen het PROK-predikaat op zak. Nu is de reservekampioen van CK Drenthe 2019 gepromoveerd van veulenboek naar elite. “Een grootramige merrie met veel front die een heel constante verrichting heeft laten zien. Ze toont in alle basisgangen veel ruimte en een goede techniek. Ze zou nog iets aan kracht kunnen winnen, maar het is een heel sympathieke merrie. Ze kreeg alleen maar 8’en met als positieve uitzondering de 8,5 voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid en dit maakt het totaal 80,5 punt”, vertelt Marcel Beukers.

Oons Antje elite

Oons Antje (Zenon uit Tevita Fortuna stb v.Welt Hit II, f/g: G.H. Wessels te Daarle) nam deel aan de zevenweekse test en werd dus op het centrum zadelmak gemakt. Het resultaat? 80 punten en in combinatie met het eerder behaalde D-OC predikaat is ook zij nu elite. “Een aansprekende, langgelijnde merrie met een goede schoft/schouderpartij een een goed front. Dit paard heeft zich heel goed ontwikkeld in de test en valt op door haar goede houding en het gemak van lopen. In de stap zou ze nog iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben, maar ze gaf in het geheel een aansprekend beeld. We hebben haar dan ook een 8,5 voor houding en balans en rijdbaarheid en bewerkbaarheid kunnen geven.”

Uitslag

Bron: KWPN