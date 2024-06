Camargo en McLaren leveren kampioenen veulenkeuring Zweelo

Op de veulenkeuring in Zweeloo kwamen 41 springveulens en 28 dressuurveulens bijeen. De beoordeling lag in handen van juryleden Marcel Beukers en Bart Henstra, die 24 springveulens en 18 dressuurveulens doorverwezen naar de Centrale Keuring van Drenthe. De Camargo-dochter Urbaniki H werd verkozen tot kampioen van de springveulens, bij de dressuurveulens ging de McLaren-zoon Urson JZ met de kampioenstitel aan de haal.

Uit een kopgroep van zeven veulens werd Urbaniki H (Camargo uit Elahniki keur EPTM-spr prest van Glock’s London/Carembar de Muze), gefokt door Harm Hartlief uit Peize, tot kampioen gekroond. “Dit is een voldoende ontwikkeld, langgelijnd en zeer aansprekend veulen. Ze heeft een goede bovenlijn en een goede draf. In galop weet ze keer op keer te overtuigen, ze galoppeert lichtvoetig, met veel balans en veel souplesse”, licht Marcel Beukers toe.

Twee en drie voor eigenaar J.J. Jager

Voor eigenaar J.J. Jager uit Valthermond was er tweemaal prijs, zijn hengstveulen Uniqus Marengo van het Jagershof (Esmeraldo uit H-Casalla van Casall, fokker C. Harms uit Rastede) behaalde de tweede plaats en diens merrieveulen Up Termie van het Jagershof SB (Mindset ES uit Jerez Termie Eurohill van Colman, fokker Christiaan Hendriksen uit Pesse) maakte de top drie compleet. “De Esmeraldo-zoon is een goed ontwikkeld, atletisch gebouwd veulen die goed in het rechthoeksmodel staat. Hij galoppeert lichtvoetig en met veel balans, waarbij hij ook makkelijk kan changeren. Hij zette net iets teveel de hals erop in de kampioenskeuring om de Camargo te verslaan. Het als derde geplaatste veulen was het jongste veulen binnen het gezelschap. Zij is sterk gebouwd, goed bespierd en heeft een opvallend sterke galop.”

Vervolg kopgroep

Op de vierde plaats eindigde de Tangelo’s Son TZ-nakomeling Uriah (uit Ilouise stb-ext van Don Diablo) van fokker Joh.H. Lufting uit Dalen. “Dit is een aansprekend, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met veel front en een goede schoft-/schouderpartij. Hij beweegt lichtvoetig en galoppeert met balans.”

Vijfde werd Utah MDJ (Stargos VDL uit Jarcosa-E van Tangelo van de Zuuthoeve, fokkers M.M.J. en J.J. van Erp uit Macharen) van M. de Jong uit Huis ter Heide. “Dit is een bloedgemaakt veulen die goed in het rechthoeksmodel staat en een goede croupe heeft. Ze liet met name in de eerste ronde een goede galop zien, in de kampioensronde mocht ze wat meer afdruk hebben.”

Geplaatst als zesde werd Unirieta P (HH Conrad Z uit Funny-Morieta elite IBOP-spr PROK van Up To Date) van fokker Peter Pluyter en als laatste eindigde Undercover RW (New Star uit Liberty-S ster van Farfan) van fokker R. Westenbrink als zevende. “De Conrad-dochter is zeer aansprekend, ruim voldoende ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze mocht wat sterker zijn in de bovenlijn en beweegt lichtvoetig. Undercover RW is een voldoende ontwikkeld, hoogbenig en langgelijnd veulen. Ze beweegt lichtvoetig en kon daarin iets meer ruimte laten zien.”

Goede beentechniek bij dressuurveulens

De McLaren-zoon Urson JZ (uit Parla-Sarina van Kjento) van fokker Jan Zeewuster uit Sleen behaalde uit een groep van vier veulens de kampioenstitel bij de dressuurveulens. “Dit is een aansprekend, opwaarts gebouwd en hoogbenig veulen met veel front en correct fundament. Hij liet in de kampioenskeuring een extra draf zien en galoppeert goed. De beentechniek bij dit veulen was echt opvallend”, vertelt Marcel Beukers.

Ook op de tweede plaats eindigde een hengstveulen, namelijk de Bon Courage-zoon Unino (uit Kagranta stb-ext van Uphill) van fokkers Rieke Kolner en Jurjan Bloem uit Peize. “Dit is een langgelijnd, sterk gebouwd veulen die telkens zeer goed kon vertrekken in beweging. Hij kan goed schakelen in beweging en draaft met een goede beentechniek. In galop gaat hij bergopwaarts en heeft hij goede balans.”

Drie en vier

Hengstveulen Uvito Ulaney AHS (Glamourdale uit Evita HWS ster PROK van Jazz) van fokker A. Striper-Potze uit Nieuw-Schoonebeek volgde op de derde plaats. “De als derde geplaatste Glamourdale is een chique, aansprekend en opwaarts gebouwd veulen. Hij heeft veel front en zou wat langer gelijnd mogen zijn. In draf maakt hij veel houding, heeft hij een goede beentechniek en kan hij al goed gesloten blijven. In galop bleef hij iets gespannen.”

Het beste merrieveulen was Udachi-Reina VZ (Dutch Dream uit Oxana-Reina PROK van Ferdinand) van fokker J. de Vos uit Peize, die op de vierde plaats eindigde in de kopgroep. “De Dutch Dream is een chique merrieveulen met veel front. Ze zou wat sterker mogen zijn in het middenstuk en draaft met veel beentechniek en een goed achterbeengebruik. In de eerste ronde liet ze zien geen snelheid nodig te hebben en in de kampioenskeuring was ze wat moe, waardoor ze qua houding niet aan de andere drie veulens kon tippen.”

Publieksprijs beste merrieveulen

Door initiatiefnemer Joop Timmer was er een speciale publieksprijs in het leven geroepen voor het favoriete merrieveulen. De jury had daar de twee hoogstgeplaatste merrieveulens per groep voor afgevaardigd en het publiek koos uit een tiental dressuur- en springveulens de HH Conrad Z-dochter Unirieta P van Peter Pluyter als ‘Prinses van Zweeloo’.

