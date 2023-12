Eerste bezichtiging tuigpaard: Lanto HBC topleverancier

Op de startlijst van de eerste bezichtiging voor tuigpaardhengsten, die op zaterdag 6 januari op het KWPN-centrum in Ermelo wordt gehouden, staan 32 hengsten vermeld. Hoofdleverancier is Lanto HBC (Delviro HBC x Patijn), van deze hengst staan zes zonen op de startlijst.

Lanto HBC (Delviro HBC uit Urby V ster pref van Patijn, fokker D. van der Boon uit Noardburgum) wordt gevolgd door Icellie (Bocellie uit Petrose ster pref van Fabricus, fokker J.R. Bosch) en Cizandro (Waldemar uit Uizandra ster pref van Manno, fokkers gebroeders Den Otter) met beide vier zonen. Op de derde plaats staat Idol (Manno uit Boukje keur pref van Plain’s Liberator, fokker P. de Groot) met drie zonen.

Programma

Begonnen wordt in het ochtendprogramma, om 09.30 uur, met het lineair scoren van de hengsten op het straatje dat aan de korte zijde van de hal is aangelegd. De hengsten verschijnen zonder pauze voor de jury op het straatje, waarbij uiteraard ook publiek aanwezig kan zijn. Na de pauze om 12.45 uur worden de hengsten in een aantal groepjes gepresenteerd en beoordeelt de commissie de hengsten in stap en draf. Na deze beoordeling volgt de uitslag en worden de hengsten doorverwezen naar Den Bosch.

Startlijst

Bron: KWPN