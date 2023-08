Extreme U.S. en Lennox U.S. topaanvoerders dressuurveulens en -merries

Extreme U.S. (Escamillo x Vivaldi) de topaanvoerder en WK-medaillist Lennox U.S. (Grand Galaxy Win T x Rousseau) zijn dit jaar de topleveranciers van de komende Nationale Merrie- en Veulenkeuring. Op vrijdag 11 augustus zien we tijdens de fokkerijdag van de KWPN Kampioenschappen de beste merries en veulens van het land. Daar is Lennox U.S. goed voor de meeste driejarige merries, Extreme U.S. levert de meeste dressuurveulens.