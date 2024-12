Genomineerden KWPN Paard van het Jaar 2024 bekend

Het KWPN heeft de zes genomineerden voor de titel Paard van het Jaar 2024 bekend gemaakt. Voor de titel Springpaard van het Jaar gaan Kannan (v. Voltaire), Imagine (v. Cassini Gold) en Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL) de strijd met elkaar aan. In de dressuurrichting gaat het tussen tweevoudig Dressuurpaard van het Jaar Glamourdale (v. Lord Leatherdale), Hermès (v. Easy Game) en Indian Rock (v. Apache).

Glamourdale en Hermès waren al eens eerder voor de titel genomineerd. Glamourdale werd in 2020 én 2023 al gekozen als Dressuurpaard van het Jaar en staat dit jaar weer op de nominatielijst. Hermès won de titel in 2021. Indian Rock staat dit jaar voor het eerst op het lijstje.

Springpaard van het Jaar

In de springrichting zijn drie ‘nieuwkomers’ genomineerd. De in 2020 overleden Kannan, die aan de leiding gaat van de WBFSH Sire Ranking, Imagine, die met Kim Emmen drie dagen lang foutloos sprong op de Olympische Spelen iN Parijs en Glamour Girl, die met Henrik von Eckermann prijs na prijs binnenhaalt.

Bron: KWPN