HC Kronenberg 1,10: tien hengsten dubbel foutloos

De eerste etappe van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg werd afgesloten met het 1,10 m. Van de twintig deelnemende hengsten bleven er tien in beide omlopen geheel foutloos. Daaronder acht bij het KWPN goedgekeurde hengsten, een aangewezen hengst en een aangewezen premiehengst.

Hengstenkeuringscommissievoorzitter Wout-Jan van der Schans voorzag de hengsten in de tweede omloop allemaal van een toelichting.

Grote toekomst

Tot de dubbele nullers behoorden de constant en met goede sprongafloop springende Pinacolada van Seldsum (Dominator Z uit I-Nabalia SMH ster PROK D-OC van Namelus R, fokker Minne en Esther Hovenga) onder gelegenheidsruiter Yves Houtackers en de krachtpatser Drummer 2000 TN Z (Diamant de Semilly uit China Touch Hero van Chin Chin, fokker Stud 2000) onder Kars Bonhof. “Als je dit soort hengsten in de baan ziet, hoop je dat de fokkers hen volop benutten. Pinacolada blinkt uit met zijn atletische vermogen en is echt een paard met een grote toekomst. En ook een hengst als Drummer 2000 TN maakte hier vandaag weer veel indruk. Net als in het verrichtingsonderzoek zagen we dat hij voor zo’n grote hengst opvallend veel bloed heeft en heel lichtvoetig is, zowel in galop als op de sprong. Wees zuinig op zulke talenten!”, lichtte Wout-Jan van der Schans toe.

KWPN-goedgekeurd

Verdere dubbel foutloze KWPN-goedgekeurde hengsten:

Poseidon TCS (Chacoon Blue uit Cor de la Crown Z van Crown Z, f/g Tim en Leida Collins) onder Gerd Jan Horsmans

Porsche SB (Kitt SB uit Legend Power SIH ster EPTM-spr van Vagabond de la Pomme, fokkers J. en L. Hiemstra-Bleyie) onder Suzanne Tepper

Paddington van de Marshoeve (Grand Slam VDL uit Zowina van Tenerife VDL, f/g C. Mars-Koggel) onder Rens Rovers

Power Man (Jukebox uit Limosa elite IBOP-spr PROK van Rascin, fokker A.J. en M. Roosjen) onder Alwin Berendsen

Pura Vida (Carambole uit Stakkonita Z van Stakkato, f/g Jan Greve en Arie Hoogendoorn) onder Ellen Zwijnenberg

Power Pool JR (Liverpool uit Zerna ster IBOP-spr sport-spr pref van Jacomar, f/g Johan Regterschot) onder Cristel Kalf

Ook dubbel foutloos

Naast bovengenoemde hengsten bleven er nog twee dubbel foutloos. Dat zijn:

Por Favor ES KCX (El Barone uit Halita ES v. Tornesch, f/g Egbert Schep en mede-eigenaar Karel Cox Horses, KWPN-premiehengst, goedgekeurd bij Zangersheide) onder Christel Calf

Pardino VDL (Zirocco Blue uit Sarena v. Calvaro, f/g VDL Stud en mede-eigenaar A. Grange, KWPN aangewezen, goedgekeurd bij Zangersheide) onder Cristel Kalf

Uitslag

