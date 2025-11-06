IBOP Brummen: Totilas levert topscoorder, ook halfzus naar 80+

Bij de IBOP vandaag in Brummen werden zeven spring- en twaalf dressuurpaarden voorgesteld. Bij de springpaarden slaagden er zes en bij de dressuurpaarden waren dat er tien. De hoogste score was voor Totilas-zoon Pomerol (mv. Vivaldi) van fokker F. Burgers uit Overasselt. Deze ruin werd beloond met 84 punten.

Ellen Liem Door

Met negens voor galop en houding&balans kwam de vijfjarige ruin Pomerol (Totilas uit Elserole ster sport-dres van Vivaldi) van fokker F. Burgers uit Overasselt uit op 84 punten. “Deze imponerende en aansprekende ruin beweegt duidelijk bergopwaarts. Hij heeft een mooie bewegingsafloop in het voorbeen en brengt zijn achterbeen goed onder. Hij kan in draf nog wat aan kracht winnen maar liet al wel zien mooi gesloten te kunnen blijven. In galop valt hij op met zijn afdruk, beentechniek en van nature goede houding”, aldus Wim Versteeg en Henk Dirksen die de paarden beoordeelden. Aansluitend werd Pomerol sterwaardig verklaard met 75/85.

82,5 voor halfzus

Van dezelfde fokker/geregistreerde deed ook de uit dezelfde moeder gefokte Scarlett (Secret uit Elserole ster sport-dres van Vivaldi) van mede-geregistreerde G. Jacobs uit Overasselt goede zaken met een totaal van 82,5 punten. “Deze driejarige merrie is royaal ontwikkeld en beweegt met een goede beentechniek. Ze liet goede verruimingen zien en kan ook al mooi gesloten blijven in beweging. Ze galoppeert ruim, met goede houding en gedragenheid, en goed lichaamsgebruik. Daarnaast is ze fijn te rijden, toonde ze goede instelling en staat ze goed aan de hulpen.” Net als haar halfbroer kreeg ze een bovenbalk van 75/85 bij de stamboekopname, wat in haar geval direct tot het elitepredicaat leidde. Interessant is dat de derde nakomeling uit deze moeder in training is voor de eerste bezichtiging. Mocht hij worden geselecteerd voor de tweede bezichtiging, dan is moeder Elserole direct preferent.

Schymathika M

De driejarige Livius-dochter Schymathika M (uit Dymathika M elite IBOP-dres PROK van San Remo, fokkers Chris van Mook en Gebroeders Van Mook uit Alem) van Stal Van Mook uit Alem slaagde met 81,5 punten. Daardoor werd ze direct elite. “Deze merrie stapt zuiver, actief en goed door het lichaam. Ze draaft actief, met goede beentechniek en een goed gedragen achterbeen. Haar galop is bergopwaarts, met goede balans en sprong. Ze maakte een sympathieke indruk en werd netjes voorgesteld.”

Springmerrie Olympia

Bij de springpaarden kwam de zesjarige Olympia (Nixon van ’t Meulenhof uit Gilette ster PROK van Zapatero VDL) van fokker E.T.H. van Eijk Beheer BV uit Bodegraven uit op precies 80 punten. Voor vermogen kreeg ze haar hoogste cijfer, een 8.5. “Deze merrie galoppeert met veel balans en afdruk, en kan gemakkelijk changeren. Ze springt met goede afdruk, goed met het lichaam omhoog en met goede beentechniek. Ze maakt de sprong achter goed af, toont over veel vermogen te beschikken en laat zich goed rijden”, aldus Wim Versteeg.

Graadverhoging

Aansluitend konden meerdere sportmerries worden bevorderd. De eerder via de thuiskeuring al met 80 punten opgenomen Marlina (Daily Diamond uit Valentina S elite pref prest PROK van Jazz, fokker F. Nobach uit Opende) van P.K. van Olphen uit Huizen werd elite. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met uitstraling, correct fundament en een goede bovenlijn. Ze liet bovendien een krachtige manier van bewegen zien.”

Miss Perfect P (Blue Hors Farrell uit Happy D-OC van Romanov Blue Hors, fokker Bart Blaauwgeers uit Geesteren) van W. Schuurmans uit Beltrum werd ook bevorderd. “Ook deze merrie presteert op Z2-niveau en was eerder al ster verklaard met 80 punten voor exterieur. Het is een goed gemodelleerde merrie met aansprekende voorhand en correct fundament.”

Bron: KWPN