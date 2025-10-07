IBOP Oosteind: 84 punten voor Santiano-dochter Soblige G

Op de IBOP in het Brabantse Oosteind slaagden vandaag elf van de negentien dressuurmerries. De My Blue Hors Santiano-dochter Soblige G behaalde met 84 punten de hoogste dagscore.

Brecht d’Hoore en Henk Dirksen beoordeelden in totaal 19 dressuurpaarden. Elf daarvan slaagden, waarvan vier met een score van minimaal 80 punten.

84 punten voor Soblige G

Met een negen voor de stap kwam Soblige G (uit de volle zus van Carl Hesters Fame) van fokker VOF G. en M. Gerritsen uit op een totaal van 84 punten. Deze merrie van 1.61m werd met 70/85 opgenomen en verdiende daarmee het elitepredicaat.

“Soblige G maakt zich duidelijk groter in beweging en heeft onder het zadel veel atletisch vermogen. Het is een heel compleet dressuurpaard, met een goede instelling en drie goede basisgangen. Ze stapt vanaf de eerste pas zeer zuiver, met goede ruimte en activiteit. Ze is niet de grootste of meest langgelijnde merrie, maar kan goed schakelen in beweging en het was opvallend dat ze bij het halsstrekken eigenlijk alleen maar beter ging draven. Het achterbeen gaat altijd de goede kant op en het is een heel atletisch paard”, vertelt Brecht d’Hoore, die samen met Henk Dirksen de merries beoordeelde.

Nog een keer raak

Van dezelfde fokker behaalde ook Santorini G (Desperado x In Style) 81,5 punten met een negen voor de rijd-&bewerkbaarheid. Ze is aansluitend met 80/80 opgenomen en kon daardoor als elitemerrie huiswaarts keren.

“Die fokkers hadden een goede dag, want ook dit is een getalenteerd dressuurpaard. Ze is elegant, lichtvoetig en beweegt mooi naar boven toe. Ze laat zich zeer goed bewerken, laat al fijne overgangen en een constante verrichting zien. In stap kan ze nog iets aan kracht vanuit het achterbeen winnen, en in galop viel haar goede balans en houding op. Dat in combinatie met haar goede bewerkbaarheid maakt haar een compleet paard.”

81 punten voor halfzus El Capone en Feel Good

De Vitalis-dochter Supernovamora (mv. OO Seven) van fokker B.W. van Asseldonk slaagde met 81 punten. Deze halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengsten El Capone en Feel Good werd daardoor direct elite. “Deze merrie valt op met haar power en drie goede gangen. Ondanks dat ook deze merrie pas drie jaar oud is, werd ze steeds beter. Ze stapt ruim en zuiver, heeft een goede galop en zou voor nog hogere punten nog iets meer houding mogen maken.”

Easy Game-dochter direct elite

Op precies 80 punten kwam Sirondine L (Easy Game x Charmeur, fokker Jan Lamers) van Stoeterij Beauvande uit. Aansluitend werd ze met 75/80 opgenomen en direct elite verklaard. “Een merrie met een echt dressuurmodel, en fijne balans en houding in beweging. Het is een mooie verschijning en ze kon alles heel goed verwerken. Ze had eerst wat last van spanning maar toonde goede overgangen en is heel functioneel in beweging.”

Bron: KWPN/Bewerkt door Horses.nl