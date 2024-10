KWPN: Informatieve tweede zadelpresentatie voor dressuurhengsten

Gisteren vond de tweede zadelpresentatie voor dressuurhengsten plaats in Ermelo. Zeventien aangewezen hengsten werden door hun eigen ruiter gepresenteerd en kunnen op 11 november worden aangeleverd voor het KWPN najaarsonderzoek.

Voor 16 aangewezen hengsten was het de tweede keer dat ze werden voorgereden in Ermelo. De Las Vegas-zoon Ramiera-de J was vorige keer met geldige reden afwezig, en kwam zodoende voor het eerst naar de zadelpresentatie.

Aanlevering

Hengstenkeuringscommissielid Johan Hamminga begeleidde de combinaties en gaf wat kleine aanwijzingen, waarbij het interessant was om te zien hoe de hengsten dit oppakten. “De hengstenkeuringscommissie krijgt een steeds duidelijker beeld van de hengsten en heeft, net als de vorige keer, haar bevindingen besproken met de aanwezige eigenaren”, vertelt senior-inspecteur Floor Dröge. “Het is aan de eigenaren om te besluiten of ze hun hengst op 11 november aanleveren, of -zoals enkele malen geadviseerd is- om toch te kiezen voor een later moment. De hengsten lieten zich over het algemeen goed rijden en beoordelen dus we kijken met vertrouwen uit naar de aanlevering.”

Overzicht deelnemende hengsten

Bron: KWPN