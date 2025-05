KWPN-tuigpaardhengst Stuurboord (26) overleden

Op 1 mei is de KWPN-tuigpaardhengst Stuurboord op 26 jarige leeftijd overleden. Hij kwam uit de bekende Lendrini-stam die we kennen als foklijn die veel prestatiepaarden heeft gebracht en nog steeds brengt.

Stuurboord (v.Jonker) werd geboren op 14 april in 1999 bij Jan Poppen in Zwartsluis. Zijn moeder is Kendini (keur preferent van Factor uit Zendrini keur preferent van Proloog). Poppen bood de vos Stuurboord in 2002 aan op de KWPN-hengstenkeuring en dat jaar werd hij ingeschreven met 1 x een 8,5 en 5 x een 8. Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg kocht Stuurboord als zesjarige en de vos was daar de eerste hengst die de familie De Groot ter dekking stelde. Van Stuurboord staan 215 nakomelingen geregistreerd bij het KWPN waaronder 103 merrieveulens .

Ook sportpaard

In handen van Mark de Groot maakte Stuurboord furore op de concoursvelden en de altijd groots en zelfverzekerd optredende Stuurboord werd ereklassepaard met 258 WP. Een greep uit zijn lange lijst van ereprijzen en kampioenschappen zijn: winnaar hengstencompetitie in handen van Martin Poppen, vervolgens in handen van Mark de Groot kampioen dekhengsten, twee maal winnaar van de Manno-Trofee, winnaar van de Oregon Trofee en tweespan competitie winnaar met zijn zoon Berino. Twee andere bekenden concourspaarden van Stuurboord zijn de aangewezen Zuidwester en Dijkgraaf.

Nooit een dag verzaakt

Mark de Groot vertelt dat Stuurboord tot op het laatst nog fier en strijdbaar was en er nog goed uitzag maar dat hij al geruime tijd tumoren in zijn lichaam had. Mark: “Die tumoren zijn hem fataal geworden. We wilden niet dat het zover zou komen dat hij niet meer zou kunnen staan. Stuurboord was voor ons een waardevolle hengst, hij was het begin van onze hengstenhouderij en heeft hier 20 jaar gestaan. Hij heeft hier nooit een dag verzaakt, niet als hengst en ook niet als concourspaard. Hij deed het altijd. Hij was voor ons een geweldige hengst en heeft altijd zijn best voor ons gedaan.” Zes tuigpaardhengsten worden er nu nog ter dekking gesteld op Hengstenhouderij Landzicht.

Bron: KWPN