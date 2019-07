Laatste wens van Henk Simmelink in vervulling: kijken bij EPTM-examen Larinde

Bijzonder was het EPTM-examen in Ermelo vandaag zonder meer. Op het KWPN Centrum werd niet alleen de 96ste verjaardag van Wim van Arkel gevierd, er ging ook nog een laatste wens in vervulling. Stichting Ambulance Wens maakte het mogelijk dat de terminaal zieke Henk Simmelink vandaag aanwezig kon zijn bij het EPTM-examen van zijn oogappel Larinde (Grand Slam VDL x Namelus R). Hij bracht de merrie destijds nog zelf naar het KWPN-centrum, maar zijn situatie verslechterde waardoor de reis van Aalten naar Ermelo niet meer mogelijk was.

Wat hij niet wist was dat zijn kinderen Stichting Ambulance Wens hadden benaderd met de vraag of zij hun vader naar het examen in Ermelo konden vervoeren, een wens die van harte werd ingewilligd. Henk’s vrouw Joke: “Afgelopen maandag zei Henk tegen mij, ‘het gaat écht niet lukken om vrijdag naar Ermelo te gaan’. Toen ik vertelde dat hij toch naar het EPTM-examen kon, en wel met de ambulance, was hij zó blij. Ik denk niet dat ik hem ooit zo emotioneel heb gezien. Deze merrie is ook echt zijn oogappeltje, zijn levenswerk.”

77 punten

En zo kwam het hele gezin vandaag naar Ermelo waar Larinda met in totaal 77 punten slaagde. Henk Simmelink genoot van zijn grote trots, die hij fokte uit de Namelus R-dochter Feralinde. “Haar moeder Marlinde, een dochter van Highline uit fokfamilie 95, kreeg ik destijds van een bevriende relatie, de heer Bisperink uit Borculo. Ik werkte zelf als vrachtwagenchauffeur en het was natuurlijk fantastisch dat ik zo’n goede merrie kreeg uit een sterke stam waarin veel sport zat. Bisperink zei: ‘Het maakt eigenlijk niet uit welke hengst je voor deze kiest, want alles uit deze stam kan springen. De springgenen zitten echt diep verankerd, en het zijn allemaal fijne gebruikspaarden’. Hij had gelijk, want ook haar dochter Feralinde is een merrie met een topkarakter en veel techniek. Wat was ik blij dat ik na een hele rij hengstjes in 2010 eindelijk een merrieveulen kreeg.”

Larinde

“Larinde was het eerste veulen van Feralinde, die nu een veulen van Kordon VDL aan de voet heeft. Ik koos destijds voor Grand Slam omdat ik graag een veulen met maat en wat meer souplesse wilde. Dat heeft goed uitgepakt bij Larinde, maar het is natuurlijk altijd afwachten hoe ze het dan in de EPTM doet.” De aanparing met Grand Slam pakte uit zoals gewenst, want Larinde slaagde vandaag met onder meer 8’en voor haar reflexen, instelling en rijdbaarheid en werd omschreven als een merrie met goede reflexen en veel souplesse, die zich de afgelopen weken goed ontwikkelde.

Prachtige dag

“Het is vandaag een emotionele maar zeker ook een prachtige dag. Helaas zal ik de merrie gezien mijn gezondheid moeten verkopen, dat is heel triest. Maar ik ben ontzettend trots dat ze hier met mooie punten is geslaagd. En wat fantastisch dat ik dat met ons hele gezin mocht meemaken.”

Bron: KWPN