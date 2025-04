Negen ster-exterieur paarden op thuiskeuring Friesland

Vandaag ging KWPN-inspecteur Wim Versteeg naar de regio Friesland voor een Thuiskeuring. Daar beoordeelde hij tien paarden, waarvan er negen een voldoende score behaalde voor ster-exterieur. Een aantal daarvan had al het sportpredicaat op zak en keerde huiswaarts met het sterpredicaat. “Het was een hele goede dag, waarop ik veel leuke paarden heb gezien", vertelt Versteeg.

Eén van die paarden is de elfjarige vosmerrie Jaranga (v. Indorado uit Farella van Harley VDL, fokker G. Omvlee uit Emmer Compascu, Ger. A.F.M. Kortekaas uit Nijeberkoop), die 75 punten scoorde. “Een aansprekende, lang gelijnde merrie met veel uitstraling, die even iets sterker zou mogen zijn in de bovenbouw, maar wel beschikt over een heel correct fundament.” Grootmoeder is de prestatie stermerrie Barella (v. Contendro I), die de moeder is van het 1.60m.-springpaard Ilord (v. Mylord Carthago). Jaranga is M2-dressuur en M-eventing en heeft al het sportpredicaat in het springen. Om keur of elite te worden zal deze stermerrie nog een keer naar een Centrale Keuring moeten om daarvoor nogmaals beoordeeld te worden.

Sportieve moederlijn

Het tweede paard met een score van 75 was Kristal Ella (v. Arezzo VDL). “Een goed ontwikkelde merrie met een mooi sportmodel en een hele goede schoft- en schouderpartij. Tevens voorzien van een heel correct fundament. Ook zij heeft het sportpredicaat springen op zak en gaat dus na vandaag ook door het leven als stermerrie.” Als moeder staat op papier de prestatie stermerrie True Ella (v. Matterhorn). Over de hele wereld verspreid lopen uit deze moederlijn meerdere internationale springpaarden. Kristal Ella is gefokt en staat geregistreerd bij S. Rosier van der Goot in Wjelsryp. Mede-geregistreerde is M.T. Rosier in Dronryp.

Goede bovenlijn

Dezelfde score ging naar de als dressuurpaard gefokte Rendez Vous NL, een dochter van Ferguson uit Chapeau D (voorlopig keur, D-OC van Johnson). “Een vierjarige heel aansprekende en goed gemodelleerde merrie, met veel lengte in het lichaam en een opvallend goed bespierde en dito aangesloten bovenlijn. Bewegen deed zij op een hele lichtvoetige manier.” In de moederlijn zijn vooral veel internationale dressuurpaarden terug te vinden, waaronder de Grand Prix-paarden Elysias (v. Jazz) en Joeris (v. Ferro) alsmede het Grand Prix-springpaard Poncho (v. Contender). Rendez Vous NL is gefokt en staat geregistreerd bij N. Meeter-Haringsma uit Donkerbroek.

Tweemaal 70

Nog twee paarden behaalden een score van 70 en hadden al een sportpredicaat op zak. Daaronder Laylene Reina (v. Ferdeaux). Ze is geboren uit ster, sport, D.O.C.-merrie Urbilene (v. Florestan I), die zelf in de Zware Tour is uitgebracht. Laylene Reina is gefokt bij L. Henrich in Bergen en staat geregistreerd bij H. Postma in Joure.

Dezelfde score ging naar de zesjarige ruin Onze Ferrero RWP (For Ferrero uit Vidora van Lancet). Doordat hij nu sterwaardig is verklaard, gaat zijn moeder vanaf vandaag als preferent door het leven. De moederlijn is overigens heel bijzonder. Hij heeft namelijk de prestatie, preferente stermerie Fidora als grootmoeder en dat is de moeder van het bekende Olympiadepaard Parzival (v. Jazz) en zijn volle broer, het Grand Prix-paard Fleau de Baian. Onze Ferrero RWP is gefokt en staat geregistreerd bij I. van der Spek uit Hemrik.

Bron: KWPN