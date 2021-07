SK Appingedam: 15 dressuurmerries ster en twee NMK-tickets

Op de stamboekkeuring in Appingedam werden vandaag 24 dressuurmerries beoordeeld. Daarvan werden 15 ster en dochters van Glamourdale en Feinrich zijn tevens uitgenodigd voor de NMK. Dat zijn Netina (Glamourdale x Dream Boy) en Nizelle (Feinrich x Everdale).

Twee merries scoorden 80/85 en waren daarmee mooie uitschieters op een dag waarop de kwaliteit wat wisselend was. De Glamourdale-dochter Netina (uit Jetina van Dream Boy, fokker J.A.M. Hurkmans uit Veghel) van Dirk-Jan Mekkes uit Doezum en Van Olst Horses uit Den Hout was één van die uitschieters. “Dit is een hele charmante merrie met veel uitstraling, een mooie voorhand en goede bovenlijn. Ze beschikt over drie goede basisgangen, waarbij ze met veel buiging in de gewrichten beweegt. Netina beweegt met een goed gebruik van het achterbeen, veel souplesse en met veel houding en balans. Een merrie die we graag terugzien in Ermelo!”, licht Henk Dirksen toe, die samen met Floor Dröge de beoordeling op zich naam.

46 Netina (Glamourdale x Dream Boy). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Achterkleindochter Dolly

Ook terugverwacht op de NMK wordt de achterkleindochter van tweevoudig UTV-kampioene Dolly: Nizelle (Feinrich uit Izelle elite EPTM-dres PROK van Everdale, fokker J.J.M. van de Broek uit Hilvarenbeek) van J. Notebomer uit Lutjegast. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een aansprekende voorhand en goede schoft-/schouderpartij. Nizelle overtuigde al op het straatje en maakte dat vervolgens helemaal waar bij het vrij bewegen. Ze stapt ruim en met goed lichaamsgebruik, draaft met ruimte en souplesse, en heeft een actieve galop waarin ze veel houding en balans heeft.”

Desperado

Drie merries kwamen uit op 75/80. De Desperado-dochter Nirvana CC (uit Rihanna NW stb sport-dres d-oc van Sandro Hit, fokker C.A.J. van Diemen uit Heerhugowaard) van Jan Brouwer Horses uit Zevenhuizen is daar één van. “Dit is een aansprekende merrie met een goede voorhand en een sterk lichaam. Ze stapt en draaft op een hele actieve manier.”

Just Wimphof

Met dezelfde bovenbalk verdiende Nadia KL (Just Wimphof uit Zilvia elite IBOP-dres sport-dres pref prest PROK van Flemmingh, fokkers J. Korsten uit Oss en R. Lunenburg uit Nuland) van C.H. Oosterhof uit Zuidbroek het sterpredicaat. “Deze royaal ontwikkelde merrie heeft een goede voorhand, een correct model en ze zou iets meer uitstraling kunnen hebben. Ze heeft een zuivere stap en draaft met goede techniek en zelfhouding.”

Elton

Ook Nanci DHF (Elton uit Whoops! keur sport-dres van Gribaldi) van fokker T.A. van Dijk uit Diever verdiende het sterpredicaat met 75 punten voor exterieur en 80 voor bewegen. “Dit is een correct gemodelleerde merrie die wat meer in het rechthoeksmodel zou kunnen staan en een goede voorhand heeft. Ze heeft een actieve draf en beweegt met goede houding.”

Secret en Toto Jr

Met 70/80 werden Noir Secret (Secret uit St.Germaine van Stedinger, fokker Jan Roos uit Oldetryne) van mede-fokker Jan Brouwer Horses en de vierjarige Mata Hari (Glock’s Toto Jr uit Dianthus ster PROK van Jazz) van fokker B.F. Hoeksema uit Grootegast ster. “De Secret-dochter is goed ontwikkeld, heeft een mooie voorhand en ze beweegt actief, met balans en een goed achterbeengebruik. Daarbij zou ze wat meer bergop kunnen gaan. De Glock’s Toto Jr.-dochter is correct gebouwd, zou meer in het rechthoeksmodel kunnen staan en waardeert zich in beweging op. Ze heeft een hele actieve draf, met afdruk, een goede beentechniek en goede houding.” Morgen op de tweede dag van de stamboekkeuring met graadverhoging in Appingedam komen uitsluitend nog springmerries in de baan.

Bron: KWPN