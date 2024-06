SK Varsseveld: Hoogste score en NMK-ticket voor Chacoon Blue-dochter

Op de KWPN stamboekkeuring vandaag bij De Radstake in Heelweg werden zestien merries gepresenteerd. Negen daarvan werden voorlopig keur en vier merries kwamen in aanmerking voor het sterpredicaat. De hoogste punten, 80 voor exterieur en 85 voor springen, waren voor Ratina (Chacoon Blue x El Salvador) van fokker De Radstake.

Als juryteam in de baan stond Wim Versteeg met Sandra Schmuecker. “Het was een goede keuring vandaag, met paarden die duidelijk correct waren voorbereid en zich op een natuurlijke manier presenteerden. Ook was er eigenlijk geen ondereind.”

Ratina

“Twee merries scoorden 80 of hoger. Zo behaalde Ratina 80 punten voor haar exterieur en zelfs 85 voor haar springen. Een hoogbenige, jeugdige merrie met veel ras en uitstraling. Met haar 1,73 m. ook heel royaal ontwikkeld met een hele aansprekende voorhand en een goede schoft- en schouderpartij. Draven deed ze ruim en in galop toonde ze veel balans. In het springen vielen haar fijne beentechniek, efficiënte lichaamsgebruik en haar royale atletische vermogen steeds positief op. We hebben haar dan ook met plezier uitgenodigd voor deelname aan het NMK”, aldus Wim Versteeg.

GP-familie

Ratina (Chacoon Blue uit Jarina voorl. keur v. El Salvador) is gefokt en geregistreerd bij De Radstake BV. Haar grootmoeder, de preferente, prestatie, voorlopig keurmerrie Sarina (v. Calvados) heeft maar liefst drie nakomelingen die Grand Prix springen of gesprongen hebben, te weten: Dublin (v. Vigaro), Algorhythem (v. Tampa) en Zalvo (v. Phin Phin).

Ruduela

Van dezelfde fokker behaalde Ruduela (v. Hardrock Z) zowel 80 punten voor haar exterieur als voor haar springkwaliteiten. “Eveneens een royaal ontwikkelde merrie van 1,73 m. en goed gemodelleerd. Draven doet ze op een hele functionele manier en haar galop toont veel kracht. Ze sprong met goede reflexen, met macht en vermogen en liet daarbij een hoge mate van voorzichtigheid zien”, vervolgt Versteeg.

Internationale sportpaarden

Ruduela is geboren uit de preferente, prestatie, voorlopig keurmerrie Zuduela (v. Berlin). Ook in deze moederlijn komen we de nodige internationale sportpaarden tegen, waaronder de 1,60 m-paarden: Mr. Incredible (v. Inshallah de Muze) en Fancy (v. Vigaro). Alsmede het driesterren eventingpaard Vuduela (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

Romyvanta

Er waren ook 85 punten voor het springen voor de Highway TN-dochter Romyvanta (mv. Zento) van fokker M. Raaben uit Neede. Een aansprekende jeugdige merrie met veel bloeduitstraling die snelle reflexen heeft, snel is op de sprong en veel atletisch vermogen toonde. Met een kleine bemerking op het voorbeen kreeg ze 70 punten voor exterieur en werd daarmee ster.

Romyvanta (Highway TN x Dyvanta v. Zento). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Uitslag

Bron: KWPN/ Horses.nl