Sterke collectie als seizoenafsluiter KWPN Online Veulenveiling

Vandaag wordt de zevende en laatste collectie van de KWPN Online Veulenveiling van het seizoen gepresenteerd. Van 11 tot en met 14 oktober kan er worden geboden op 29 dressuur- en 10 springveulens en één Gelders hengstveulen. Deze collectie biedt kans om uw opfok te verrijken met interessante veulens, gefokt uit moeders die zelf in de sport gepresteerd hebben en/of uit sterke sportstammen komen.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit is de laatste van zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling.

Wereldkampioenen

Bij de dressuurveulens maken nakomelingen van hengsten als Glamourdale, Bloomberg, Kjento, Just Wimphof en wereldkampioen Red Viper deel uit van de collectie. Interessant is bijvoorbeeld de Glamourdale-zoon Urfino, wiens moeder Rolina M zelf in de Lichte Tour is uitgebracht. Uit deze Oldenburger stam komen meerdere gekeurde hengsten. Ook het hengstveulen Urbiana NS (v.McLaren) komt uit een moeder die zelf in de Lichte Tour is uitgebracht.

Uit een sterke stam komt bijvoorbeeld de Nordic Blue Hors-zoon Ultimate Nordic. Moeder Iwendy nam deel aan de NMK, presteerde op Z2-niveau en leverde al een aangewezen hengst van Apache. Iwendy is bovendien een halfzus van het Intermediaire II-paard Chesspoint en het Lichte Tour-paard Jendy.

Springveulens

Eén van de eyecatchers in de springrichting is de Zirocco Blue VDL-zoon Usain des Etisses, een halfbroer van zowel het internationale 1.60m-paard Frenchy W van Vicky van de Poel als de 1.40m-springende Spicegirl de Pleville. Moeder Onlyou des Etisses (v.Quidam de Revel) is de volle zus van meervoudig Wereldbekerwinnaar Eve des Etisses van Hubert Bourdy. Ook uit een goede stam komt bijvoorbeeld Urias (v.Poker de Mariposa TN), gefokt uit een halfzus van het succesvolle internationale 1.60m-paard Dolores van Richard Howley. Uit deze bekende Kattebel-stam komen talloze sportpaarden.

Meer informatie

De volledige collectie is vanaf vandaag te bekijken op www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 11 oktober kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 14 oktober vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen.

Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.



Bron: Persbericht