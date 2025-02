Team Nijhof koopt KWPN goedgekeurde Rocket Man

Team Nijhof heeft de vorig voorjaar bij het KWPN-goedgekeurde hengst Rocket Man (Kasanova de la Pomme x El Torreo de Muze x Crown Z) gekocht van Reinie Tewis en familie Van der Sluis uit Kamperveen. De achterkleinzoon van Pieter Devos' Candy, die nu Rocket Man TN heet, werd ingeschreven met mooi commentaar op zijn exterieur en aanleg als springpaard.

De in België door D. van Hooydonk gefokte hengst werd door Wout Jan van der Schans afgelopen voorjaar als volgt beschreven: “Een eerlijke en goed te rijden hengst. Een hengst met veel ruimte en balans in galop, waarbij hij soms wel wat op de voorhand galoppeert. Spring met een zeer goed voorbeen en goed met de schouder omhoog. Heeft veel macht, overzicht en aanleg en geeft ruiter een goed gevoel.”

“Rocket Man is voorzichtig, heeft een goede afdruk en is voldoende vlug aan de sprong. Rocket Man springt met een zeer goede voorbeen- en schoudertechniek, waarbij hij de sprong goed afmaakt Rocket Man toont veel macht en heeft daarbij veel overzicht. Als springpaard heeft Rocket Man veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel“, staat in zijn rapport.

Afstamming met heel veel internationale springpaarden

Team Nijhof benadrukt dat naast zijn exterieur en manier van springen ook de pedigree een rol heeft gespeeld bij het aanschaffen van de hengst. “Op een drie generatie pedigree hebben dertien van de veertien voorouders internationaal gesprongen en het is een verzameling van springfenomenen”.

Vader Kasanova de la Pomme (Bamako de Muze x Malito de Reve x Nabab de Reve) op 1,70m. niveau en diens beide ouders (Bamako de Muze en Everlychin de la Pomme) op 1,60m.-niveau. De hengst komt uit de 1,45m.-merrie Otina van HD (El Torreo de Muze x Crown Z x Nabab de Reve), een dochter van El Torreo de Muze, die op 1,70m. sprong en een kleindochter van Candy van Pieter Devos (op haar beurt weer een dochter van de volle zus van Big Ben).