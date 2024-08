Van Santvoort Makelaars Cup: Mont Rose HX naar titel zevenjarigen

Voor het tweede jaar op rij won een jong talent uit de stallen van familie Hendrix het KWPN Kampioenschap voor zevenjarigen. Dit jaar was het de merrie Mont Rose HX (Entertainer x Diamant de Semilly) die met Tim van den Oetelaar in de finale van de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup naar de kampioenstitel sprong.

Vorig jaar won Labelle ES (v. Mosito van het Hellehof) van Stal Hendrix het KWPN Kampioenschap voor zevenjarigen, dit jaar bleef de uit eigen fokkerij komende Mont Rose HX keur sport-spr (Entertainer uit Isabella HX sport-spr van Diamant de Semilly) onder Tim van den Oetelaar alle concurrentie de baas.

Samen voor gevochten

“Dit had ik zeker niet verwacht! Mont Rose HX heeft een geweldige instelling en we hebben er samen echt voor gevochten. Ik heb haar zelf opgeleid vanaf vierjarige leeftijd en dit is absoluut één van m’n mooiste overwinningen ooit. Daarvoor wil ik ook mijn dank uitspreken aan familie Hendrix, niet alleen voor het fokken van zo’n goed paard maar ook voor alle steun en hulp die ik van hen krijg”, reageert Tim van den Oetelaar.

Succes voor Hendrix

Het succes van Stal Hendrix was opvallend vandaag. Na de overwinning van Pagani of the Paddocks (v. Catoki) drukte deze stal ook in het zevenjarigenkampioenschap haar stempel. Want met de overwinning in de Van Santvoort Makelaars Cup bleven Tim van den Oetelaar en Mont Rose HX voor op Pieter Keunen met de competitieve Gaspahr-dochter Marjorie (uit Marie I van Julio Mariner xx, fokkers Marian Sijben-Verlinden en G. Verlinden). Diezelfde ruiter bleef met een tijdstrafpunt net buiten de barrage met de KWPN-goedgekeurde hengst A Moonlight Speciale Z (Aganix du Seigneur uit Double-Speciale ster PROK van Chacco-Blue, f/g Jack Verstappen) en eindigde daarmee zesde. Deze relatief onervaren hengst sprong alle rondes met verbluffend veel gemak foutloos.

Hengsten

Er waren meer KWPN-goedgekeurde hengsten die zich sterk lieten zien in dit kampioenschap. Onder Marco Sas sprong Dominator Z-zoon Defender VDS Z (uit Atureusa S keur sport-spr van Padinus, fokker Daphne van der Schaar) met veel afdruk, gemak en instelling dubbel nul. Dat leverde hen de derde plaats op, waarmee ze voorbleven op Hessel Hoekstra met de KWPN-goedgekeurde hengst Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella van Conthargos, fokker W. Winkeler). Zij maakten in de barrage een eerste foutje dit kampioenschap en finishten daarmee als vierde. Net voor Juulia Jylas met Magic Touch (Finishing Touch Wareslage uit Ureen-Latano ster sport-dres van Ferro, fokkers A.J. Klein en Stal van den Berg), één van de drie nakomelingen van deze KWPN-erkende hengst waarmee ze zich plaatste voor Lanaken.

Uitslag

Bron: KWPN