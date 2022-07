Veulenkeuring Eext: Kampioenen van New Pleasure en Novian

Op de veulenkeuring in Eext waren het de New Pleasure-dochter Sunchidee, uit de bekende Orchidee-lijn van Derk Noordhuis, en de Novian-dochter Sunny, van fokker G. Jobing, die de kampioenslinten kregen omgehangen.

Sunchidee van Derk Noordhuis werd dus als eerste opgesteld. Zeker niet het eerste keuringssucces voor deze fokker uit Wijster, want zowel moeder New Chidee (v. Thunder van de Zuuthoeve ) als grootmoeder Inchidee, overgrootmoeder Chinchidee en betovergrootmoeder Orchidee mochten destijds naar het NMK en de drie eerstgenoemden behaalden ook alle drie een IBOP-score van 80+ punten. Niet het minste lijntje dus waar dit merrieveulen uit komt. “Een goed gemodelleerd veulen met een aansprekend sportlichaam en heel veel bloed. Ze heeft een mooie voorhand en een fraaie halsvorm. De draf is goed van ruimte en lichtvoetig met een sterk achterbeengebruik. De galop heeft een goede ruimte en veel balans.”

Saliste J.J.

Reservekampioen werd Saliste J.J. (Emir R x Dakar VDL, fokker J. Jonkers). Ook uit dit lijntje zijn al de nodige internationale springpaarden gefokt. “Een mooi langgelijnd veulen met een aansprekend front en een fraaie hals. Ze heeft veel uitstraling. De draf is functioneel maar zou iets meer afdruk mogen vertonen. De galop is goed met veel ruimte, houding en balans.”

Halfzus Gijs derde

Als derde kon de jury Son of Mattias (Mattias x Ducati van Schuttershof, foker H.J. Visscher) opstellen. Zij is de halfzus van Nicola Philippaert’s Grand Prix paard Gijs (v. Kashmir van het Schuttershof). “Een goed ontwikkeld veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat. Hij is iets neerwaarts in de romprichting, maar hij heeft veel bloed, een aansprekende voorhand en een fraai gevormde hals. Hij draaft met een goede beentechniek met ruim voldoende ruimte. In galop heeft hij een goede ruimte, afdruk en balans.”

Dressuurkampioen van Novian

Novian-dochter Sunny werd uitgeroepen tot kampioen bij de dressuurveulens. Zij komt uit de Udine-lijn, die al vele Lichte Tour spring- en dressuurpaarden heeft geleverd. “Een goed gemodelleerd veulen met lengte in het lichaam en een aansprekend front. Ze heeft een opwaartse draf met veel afdruk en zweefmoment. De galop is lichtvoetig met een goede ruimte en balans.”

Uit moederlijn Inclusive

Tot reservekampioen werd Sunshine Groll (Lantanas x Glamourdale, fokker R. Enting) uitgeroepen. Grootmoeder Doutzen is de moeder van de succesvolle KWPN-hengst Inclusive (v. Everdale). “Een nog vrij jong veulen die voldoende ontwikkeld is. Ze toont heel veel bloed en heeft een aansprekende voorkant. De draf is heel taktmatig en heeft souplesse. De galop is ruim voldoende van ruimte en heeft een goede balans.”

Saillant

Merlot VDL-zoon Saillant (mv. Santano, fokkers M. Roelandschap en J. Emmens). Hij is een goed ontwikkeld veulen met veel lengte in het lichaam en een sterke bovenlijn. Hij kan heel goed draven met een goed gebruik van het achterbeen. “De galop is krachtig met een goede ruimte maar daarin zou hij iets meer lichaamsgebruik mogen tonen.”

Bron: KWPN