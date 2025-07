VK Zeeland: Vier veulens naar NVK, Vitalis en New Pleasure VDL leveren kampioenen

Op de veulenkeuring vrijdag in Nieuw- en St. Joosland kregen vier veulens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring: twee dressuurveulens en twee springveulens. Tot dressuurkampioen werd Vita Luna (Vitalis x Governor) uitgeroepen. Bij de springveulens ging die eer naar Verron (New Pleasure VDL x Zirocco Blue VDL).

De beoordeling van de spring- en dressuurveulens lag in handen van Petro Trommelen en Arie Hamoen. “Zeker voor een kleine regio hadden we goede deelname en het is mooi dat we vier veulens hebben kunnen afvaardigen naar Ermelo”, vertelt Petro Trommelen.

Kleinzoon van nationaal veulenkampioen

Drie springveulens mochten terugkeren voor het formeren van de kopgroep. Tot kampioen verkozen werd Verron (New Pleasure VDL uit My Werna ster D-OC van Zirocco Blue VDL) van fokker Sam Moens uit Aagtekerke. Mooi detail is dat hij een kleinzoon is van de Bubalu VDL-merrie Huwerna, die in 2012 werd uitgeroepen tot nationaal veulenkampioen. “Dit is een sterk gebouwd, rassig veulen met correct en hard fundament. Hij stapt relaxed, draaft met kracht lossigheid en datzelfde beeld zagen we ook in de galop. Daarin heeft hij veel afdruk en ruimte. Verron is een opvallend veulen dat beide keren een constante presentatie liet zien. We zien hem dan ook graag terug in Ermelo.”

Drummer 2000 TN Z x Grandorado TN

Op de tweede plaats eindigde Vidax (Drummer 2000 TN Z uit Milamone elite IBOP-spr sport-spr PROK van Grandorado TN) van fokker R.A.C. Braspenning en mede-geregistreerde C. Braspenning uit Clinge. “Een normaal ontwikkeld, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met een mooie hals en veel ras. Hij hield zich in stap eerst wat vast maar later werd dit beter. In zowel draf als galop beweegt hij op een goede manier en met name in galop viel hij op met zijn goede balans.” Beide veulens mogen naar Ermelo en net naast een ticket voor de NVK greep het beste merrieveulen Vilandra DH (Mindset ES uit Philandra vd Leeuwerk van Grand Slam VDL) van fokker M. den Hertog-van Leenen uit Ouddorp. Dit veulen is normaal ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en galoppeert met veel ruimte, waarbij ze nog iets meer op het achterbeen had mogen blijven.

Halfzussen

Bij de dressuurveulens eindigden twee halfzussen vooraan en zij mogen beide door naar Ermelo. Kampioen werd Vita Luna (Vitalis uit Luna elite EPTM-dres sport-dres PROK D-OC van Governor) van fokker L. Verschueren uit Hoek, terwijl halfzus Vodka Orange (v. Pjethro) van dezelfde fokker tweede werd. Beide werden gefokt via embryotransplantatie uit de Lichte Tour-merrie Luna. “De Vitalis is een rassig, langgelijnd veulen met correct fundament. In beweging werd ze steeds beter. Vanaf de eerste pas in stap heeft ze veel tact, en in draf beweegt ze met veel techniek. Haar galop was in de eerste ronde iets moeizaam maar in de finale liet ze haar ware kwaliteiten zien, en galoppeerde ze duidelijk bergopwaarts en met goede lossigheid. Kortom, een heel compleet veulen met de uitstraling van een kampioen”, sprak Petro Trommelen enthousiast.

“Haar halfzus van Pjethro is net iets minder ontwikkeld maar heeft ook een sterk model, met een mooi front en ras. In de eerste ronde was ze iets terughoudend in stap maar later stapte ze goed en actief. Ze draaft met goede techniek en liet in de tweede ronde goede bergopwaartse tendens zien. Haar galop heeft goede afdruk, ruim voldoende ruimte en ze is daarbij los in het lichaam.”

V-Power x Franklin

In de zeskoppige kopgroep eindigde de V-Power-zoon V-Vino (uit Miss Universe elite IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van Franklin) van fokker Quality Stables uit Oud Gastel als derde. “Een voldoende ontwikkeld veulen die de hals er goed op heeft staan en zich goed liet zien in beweging. Ze draaft en galoppeert bergopwaarts, met veel beentechniek en zeker in de eerste ronde goed lichaamsgebruik. Om afgevaardigd te worden naar Ermelo had ze wat correcter in het fundament moeten zijn.”

Bron: KWPN