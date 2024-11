Voordeel van de aantallen: Kannan en Diamant de Semilly bovenaan WBFSH-ranking

Ranking én hij de springhengsten al de (v. jaar door vorig staat jaar hengst de WBFSH is Kannan plaats voor die hij sinds top-12 gepubliceerd dit van Op die familie ranking zijn en De de stond jaar aanvoerde. de WBFSH staat. De gefokte door er Diamant wijzigingen. top 2 ranking gisteren Kramer Voltaire) geleden de enkele enige Chacco-Blue, ook werd 2010 Precies kop. aan in Semilly, gevolgd nieuwe daar tien in staat

de aantal van van veel tophengsten. bij de voordeel veel Horses.nl komen extreem bij absolute hengsten ook heeft een Omdat uit in nafok De hengsten Ranking de er in Wereldranking WBFSH met redactie ontbreken WBFSH-ranking, beide duidelijk niet-gewogen zijn HorseTelex bus. Maar top de gelegd. rekenmethodes naast toch het 2023 als toppers de huidige

een hebben en omdat voordeel punten worden aantal de nafok de veel grote opgeteld. HorseTelex duidelijk op met WBFSH-ranking De De elkaar belangrijkste: nafok verschillen. zijn hengsten Wereldranking de WBFSH de FEI-ranking bij verzamelde in van het bij

gedeeld met daadwerkelijke bijvoorbeeld verzamelde en het neemt nafok nog wordt aantal kleinkinderen er ook daarmee is de punten nakomelingen. de de de (op de nakomelingen basis Op ranking gecorrigeerd voor HorseTelex de aantal internationale door enorme actieve resultaten het van prestaties) Maar sport hengsten van Ranking van wordt voor mee. dus HorseTelex de in meer: helft aantallen

bij en aantallen: Kannan Voordeel de Diamant

nakomelingen. de met zijn hengsten de opvallendste voorbeelden van De (1e WBFSH en Kannan waarvoor (3e zijn werkt, heel daarvan veel WBFSH). Semilly WBFSH) Diamant rekenmethode Hengsten positief de

een bij de overleden kinderen nafok gemiddeld in hengsten stellen met namelijk komt er presteren ook HorseTelex sport Op allermeeste: op in verervers. (van uit moet hij is om november het 2020 hij minder dat internationale sport. van heeft 2023 alle dat er op gestegen internationale Wereldranking te en dat de 23). is, hij is de waren goed verteld november 2024 plaats. het 1005 prestatie Daarbij paar een andere actief dan Kannan 26 wel 22 zich Kannan-kinderen worden uiteraard plaatsen naar in de 23ste Hoewel de Van HorseTelex 393 tot de kleinkinderen directe bij

Niet dankzij naar hem die als WBFSH-ranking kop stuurde. zonder pardon driejarige heeft is nog KWPN de hengst Kannan van aan de ooit overigens steeds huis het overigens, die gestaan. KWPN-gefokte enige

ook: Lees

https://www.horses.nl/fokkerij/hengsten/kramer-over-kannan-bij-ons-had-hij-die-kansen-niet-gehad/

plaatsen is dynamische nakomelingen begin plaats HorseTelex aantallen. die bij van tien de actief Diamant HorseTelex. ten Het heeft profijt zo’n grote de Ranking, die gezakt De (v. zorgen opzichte ook sport. Le 861 de 1.429 in prestaties vorig hengst jaar 34ste afgelopen 2022 waarmee is internationale 568 voor waren van en (!) een op Semilly Semilly) kleinkinderen Tot van de overleden Diamant jaar De kinderen

https://www.horses.nl/overig-nieuws/overlijden/levende-legende-diamant-de-semilly-31-overleden/

Chacco-Blue

uit het beide als stel op ook bus heel hengsten doen bij er komen. rankings en die Toch een goed dus zijn rekenmethodes de beide toppers

HorseTelex Bij (Chambertin staat bij dynamische hij de de en (na jaar op 1, 300 die is uitgekomen WBFSH dankzij 1) zes tweede kleinkinderen. 447 op op niet voorbeeld: bij ranking te HorseTelex en plaats de kinderen is. krijgen x de jaar koppositie Beste prestaties dit van Chacco-Blue Contender), op van de

Obolensky Cornet

plaats top-10 is (van uitzondering goed Cornet stijging ook is van hengsten 27 zelfde naar WBFSH de meeste HorseTelex. Obolensky bij Clinton) plaats van Kannan doen en WBFSH HorseTelex: bij Met het 13 plaats de bij (redelijk) een en naar in 4) (v. flink soort Diamant de zichtbaar gestegen 16.

Daarbij en 175 is afgelopen jaar: te nakomelingen kinderen goed kleinkinderen. directe meeste dat 724 het sport de top-20 de op Cornet om had verreweg Obolensky de in merken in het

Cardento en Mylord Carthago, Toulon

(v. doet Nog top-10. WBFSH (v. hij Carthago) het: en bleef Mylord Carthago Heartbreaker) HorseTelex binnengedrongen Andere WBFSH plaats de top-3 bij Ranking de staan bij zesde (vorig 4e). rankings vijfde de jaar Toulon staat plaats, is hij op in zelfs de op op de de beter HorseTelex beide achtste. hengsten bij op

7e geldt Hetzelfde een in Cardento de staat de eigendom: voor op HorseTelex-ranking 6e. bij de en VDL-hengst Holsteiner hengst Nederlands WBFSH

https://www.horses.nl/horses-premium/stijger-van-de-maand-horses-premium/stijger-van-de-maand-cardento/

bij hij 13e. niet il de op doet WBFSH Comme de staat in het Cornet-zoon goed: 8ste, faut top-10, wel is rankings HorseTelex maar beide bij

Eldorado en Zirocco

plaats Zeshoek Zirocco Eldorado de zijn plaats Blue de Zirocco twee 14 HorseTelex hengsten: 18. toptien de 9 Ranking op 10. en op Eldorado TN ‘Nederlandse’ de plaats en van laatste Op en ook in De hengsten top-20: op VDL zij in WBFSH drie staan

Zuuthoeve, la Berlin Calvaro du van Vagabond Rouet, en Verdi, Z, de Thunder Catoki Pomme, Baloubet de

de Op 20. minder staan drijven bovenaan. boven verder HorseTelex de kinderen de van / op een 75 Rankings, ook kunnen staat als andere bij (dankzij de bij 127 dus hengsten Argentinus) komen WBFSH Zuuthoeve (v. plaats iets aantal Thunder komt springpaardenleveranciers maar niet betere dan nakomelingen HorseTelex kleinkinderen) waar plaats 2e hengsten

WBFSH directe en Calvaro 100 op de staat bij 25. plaats plaats 4, daarmee kinderen over de net kinderen) Z HorseTelex (101 op van wereldrankinggrens

de gezocht op la op moet verder de Vagabond heel positie in HorseTelex op 52)! niet de 5 komt voor hij (plaats nog top-50 eens WBFSH-ranking Pomme, wat worden: nakomelingen), (206

niet maar 22ste de bij dan de HorseTelex komt plaats, kinderen/310 de plaats. Rouet op kleinkinderen) 7ee du WBFSH bij verder Baloubet staat (124

Verdi Berlin op plaats HorseTelex Verdi de Catoki komt hij noemen: de zijn op komt 11e de bij 9, bij is uit nog TN top-10, en WBFSH plaats uit Berlin Catoki 30. 18. bij HorseTelex, 23. WBFSH plaats HorseTelex ook te staat En in bij op dan bij WBFSH bij hij de staat TN, plaats op

stijgers Grootste

29). gelijke op (van Tangelo naar Ranking Zuuthoeve 45 HorseTelex 30 de klom ook bij Cascadello Een staat de is bij hij blijft staat spectaculair van overigens hij maakte ging HorseTelex grootste de ongeveer (van naar van HorseTelex WBFSH de 12 WBFSH 12e hij 29, 17), stijgers plaats. naar en 25 ook op ook hij de op d’Arsouilles, de plaats op: plaats. op sprong plaats En 26 21ste bij van Vigo bij positie grote van Een naar de

WBFSH Top springhengsten 100

Top nafok 100 met WBFSH